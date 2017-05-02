Ташкент: как пропагандировать духовность без зарплаты?

Коллективы 11 районных отделов «Маънавият ва марифат» («Духовность и просвещение») при хокимияте Ташкента четыре месяца не получают зарплату.

Эксперимент в столице Узбекистана с отделами «Пропаганды духовности» начался 9 февраля 2016 года, когда хоким города Рахмонбек Усманов решил их перевести на бюджет хокимията и выделил 500 миллионов сумов на полгода.

Сотрудникам определили зарплату – в среднем 1 миллион 200 тысяч сумов в месяц – и запретили заключать хозрасчетные договоры с организациями и предприятиями, стимулировав тем самым выполнение своих обязанностей на бесплатной основе.

В итоге коллектив отделов смог уделять больше внимания менее обеспеченным слоям населениям и среди них пропагандировать и разъяснять различные законы и постановления правительства.

Однако об эксперименте, а также о выделении новых средств вскоре забыли. Но все 11 отделов ухитрились протянуть на зарплате не полгода, а на три месяца больше, тратя деньги на заложенную в смету оргтехнику.

А последние четыре месяца – с декабря по март – работали на голом энтузиазме, вообще не получая за свой труд никаких денег.

Они, может, и были бы рады вновь вернуться к заключению хозрасчетных договоров, но это было невозможно: по условиям эксперимента расчетные счета районных отделов были закрыты.

«На духовность денег нет!»

27 марта хоким Усманов, являющийся председателем городского Совета пропаганды духовности, решил отменить свой эксперимент, заявив, что ни на пропаганду, ни на духовность в бюджете нет денег.

И разрешил районным отделам «Пропаганды духовности» вновь заключать хозрасчетные договоры.

Что же касается четырех месяцев бесплатной работы, то Усманов дал поручение своим замам и районным хокимам «как-нибудь закрыть этот долг». Правда, почему-то не уточнил, каким образом они могут это сделать.

«Пропагандисты» находятся в шоке от такого решения. По мнению многих из них, деньги им, скорее всего, не вернут.

В долгах, как в шелках

Несмотря на то что без денег оставили 36 сотрудников, ни один из них не хочет называть свое имя: все-таки как-никак, а они являются идеологическими работниками, входящими структуру хокимията.

Однако при этом близкие «пропагандистов духовности» говорят о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

«Мой муж взяток не берет, да и работа такая, что давать взятки вроде не за что, – говорит Дильфуза – жена одного из сотрудников отдела «Пропаганды духовности». – Поэтому четыре месяца мы жили, занимая у родственников деньги».

Дильфуза рассчитывала, что в такой серьезной организации, как хокимият, найдут возможность для решения вопроса о задолженности своим сотрудникам, и теперь находится в ужасе: как ей отдавать долги родственникам?

В результате больше половины «пропагандистов» с апреля просто не выходят на службу – ищут подработку где-то на стороне.

Идеология или попрошайничество?

Отделы «Духовности и просвещения» были созданы 25 августа 2006 года постановлением президента Ислама Каримова. Их целью была пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и воспитания любви к Родине.

В то же время президент почему-то отказался проводить финансирование таких политически важных отделов из бюджета. В постановлении было указано, что они будут находиться на хозрасчете и самоокупаемости.

Иными словами, сотрудники отделов должны ходить по различным организациям и просить их руководителей заключить с ними договор, чтобы за деньги прочитать какую-нибудь лекцию о духовности.

Таким образом, еще более десяти лет назад «пропагандисты духовности» в Узбекистане фактически превратились в попрошаек.

И, скорее всего, такими попрошайками они и останутся: на деле видно, что в данный момент пропаганда духовности в республике никому не нужна.