Ташкент обещает безногому стрелочнику автомашину

Трехдневный пикет в Ташкенте у управления железными дорогами Узбекистана бывшего стрелочника из города Денау Сурхандарьинской области увенчался успехом.

В гостиницу «Локомотив» в Ташкенте вчера в 12 часов дня приехал первый заместитель председателя акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги») Акбар Шукуров.

Причиной его визита стала встреча с Шоназаром Ядгорым, жителем города Денау Сурхандарьинской области, ставшего еще в 18-летнем возрасте инвалидом: работая стрелочником, он попал под поезд, который перерезал ему обе ноги.

С 5 февраля Ядгоров проводил пикет в Ташкенте у здания АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги»), требуя компенсацию в виде автомобиля и помощи в налаживании жизни в Денау – ремонта дома и проведения газопровода.

Шукуров на встрече сообщил, что уже в понедельник начнется ремонт дома Ядгорова, а также туда будет проведен газ.

Что касается автомобиля, то здесь не все так просто. По словам зампреда «Узбекистанских железных дорог», сначала будет проведено заседание правления, и только тогда инвалиду дадут заветную автомашину.

Но Шукуров обещал не тянуть с этой процедурой: транспортное средство бывший стрелочник получит в самый короткий срок.

Более того, в знак компенсации и доброй воли железнодорожники приобрели для инвалида и его жены билеты до города Денау в СВ – комфортабельный спальный вагон.

Счастливые изменения

Столь счастливым изменениям в своей жизни инвалид обязан пикету, который он вместе со своей женой Гузалией проводил в Ташкенте в течение трех дней.

По словам правозащитницы Елены Урлаевой, выступившей на этой акции наблюдателем, и милиция, которую на всякий случай вызвала охрана, и руководство железной дороги оказались на высоте.

Милиционеры не стали задерживать и избивать инвалида, как было во времена первого президента Ислама Каримова, а наоборот, предложили руководству железной дороги организовать переговоры.

Сотрудники милиции помогли донести инвалида на руках до приемной начальника отдела кадров Навруза Эркинова.

Как утверждает Урлаева, правоохранители также выступили в качестве переговорщиков, которые убедили руководство «Узбекистанских железных дорог» и Ядгорова в необходимости проведения диалога.

Пикет в комфортных условиях

В результате во время этого диалога собрался целый консилиум в составе около десятка специалистов: представители профсоюза, юрист, главный специалист по обращениям граждан Лобар Ульмасова.

Они также сразу сообщили о происходящем председателю правления акционерного общества Алчибаю Раматову.

Тот поручил решить проблему своему первому заместителю Акбару Шукурову. Правда, тут возникла некоторая задержка из-за того, что заместитель оказался плотно занят на мероприятиях по встрече с делегацией железнодорожников Таджикистана.

Но руководство АО «Узбекистон темир йуллари» достойно вышло из сложившейся ситуации: пикетчиков накормили хорошим обедом и поместили инвалида и его жену за свой счет в гостиницу «Локомотив», обеспечив при этом и бесплатным питанием.

По мнению Урлаевой, требования Ядгорова, выдвинутые во время пикета, были вполне законными и обоснованными.

Инвалидом Ядгоров стал еще в советские времена, когда ему было 18 лет. Тогда он работал стрелочником, и поезд перерезал ему ноги.

Автомашину безногому инвалиду, чтобы он мог передвигаться по городу, так в то время и не дали.

А жилье, предоставленное инвалиду железной дорогой уже во времена независимости, оказалось без каркасной арматуры и цемента, в результате чего из него сыпется кирпич. И инвалид теперь боится за жизнь своих семи дочерей.

Уважат ли инвалидов в Сурхандарье?

Бывший стрелочник остался очень доволен результатом переговоров с железной дорогой. И теперь надеется, что власти Сурхандарьинской области тоже начнут относиться к проблемам инвалидов с должным уважением.

С тех пор, как Ядгоров остался без ног, он получил юридическое образование и занялся правозащитной деятельностью. Сейчас он помогает землякам, в первую очередь другим инвалидам.

К сожалению, эта благородная деятельность до сих пор вызывает недовольство местных властей.

Например, хоким Сурхандарьинской области Эркин Турдимов в минувшем декабре на ежегодном отчете пожаловался, что Ядгаров 90 раз обратился приемную президента Узбекистана, и сказал: «Кончать надо с ним».

После этого инвалид был даже избит неизвестными лицами и попал в кардиологическое отделение больницы в Ташкенте. А вот в столице к бывшему стрелочнику отнеслись с должным уважением.

По словам инвалида, сегодня он хочет в столице помолиться и поклониться святым местам, а вечером уедет на поезде к себе в Сурхандарью.