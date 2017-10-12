Ташкент впервые подал заявку на председательство в СНГ

Узбекистан впервые может принять председательство в Содружестве Независимых Государств в 2020 году. Помешать этому может только Молдова.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 октября на саммите глав-государств СНГ в Сочи заявил, что Ташкент готов принять председательство в организации по алфавиту после Таджикистана и Туркменистана в 2020 году.

Руководитель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев рассказал об инициативе узбекского лидера, а также об аналогичном предложении на принятие председательства в СНГ главы Молдовы Игоря Додона.

«В дружеской и товарищеской атмосфере главы делегаций решили, что Узбекистан и Молдавия договорятся между собой», – отметил Лебедев.

В 2017-м председательство в СНГ приняла Россия. В 2018–2019 годах согласно ротации председательство примут, соответственно, Таджикистан и Туркменистан.

О чем говорили в Сочи?

Саммит глав государств СНГ в Сочи прошел одновременно с заседанием Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента России Владимира Путина.

Накануне Путин встретился с Мирзиёевым. Глава Узбекистана отметил, что отношения между странами «обогатились новым практическим содержанием».

Лидеры отметили активизацию межправительственных контактов и выполнение договоренностей, достигнутых в апреле 2017 года в ходе визита Мирзиёева в Москву.

В частности речь шла о реализации крупных инвестиционных проектов и росте товарооборота с начала года до 3 млрд долларов (в 2012-м товарооборот составлял 7,8 млрд долларов).

Однако ожидавшегося наплыва российских инвесторов на узбекский рынок после открытия свободной конвертации валюты не состоялось. Крупнейшие российские и западные компании все еще обходят Узбекистан из-за высоких инвестиционных рисков.

«Мы последовательно выступаем за скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве Содружества без каких-либо изъятий и ограничений», – сообщил Мирзиёев.

Кроме того, он заявил, что Узбекистан впервые присоединится к некоторым отраслевым органам СНГ.

По итогам саммита главы государств также приняли решение об объявлении 2020 года Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По некоторым данным, 9 мая 2018 года Узбекистан впервые в новейшей истории проведет военный парад с участием военной техники и авиации.