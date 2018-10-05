Ташкентская девятиэтажка: куда делись 92 млн сумов на ремонт здания?

Жители массива «Чиланзар» в Ташкенте обратились в Генпрокуратуру РУз по поводу исчезновения банковского кредита на ремонт их дома – там над ними посмеялись.

Пенсионерка Шохсам Ибрагимова, жительница дома № 8 на квартале 20а массива «Чиланзар» в Ташкенте, рассказывает Ц-1 о последней акции, которую она провела с соседями в поисках денежного кредита, выданного «Давр Банком» на ремонт их дома.

«25 сентября мы, жильцы, были на приеме в Генпрокуратуре, – рассказывает Ибрагимова. – Но прокурор Ш. Мадумаров над нами просто посмеялся».

Ее поддерживает соседка Зухра Рихсиева: «Он сказал нам: «Дом у вас частный, поэтому сами ищите воров, это не работа прокуратуры».

Кредит и три транша

В этом году активисты махалли «Бехруз Омад сервис», проводя ревизию деятельности своего ТЧСЖ (товарищество частных собственников жилья), узнали, что в 2016 году Чиланзарский филиал «Давр Банка» выделил кредит в 92 млн сумов (сегодня это 11 250 долларов США) на ремонт их дома № 8.

При этом кредит в три приема был направлен некой фирме «Шохрухбек курилиш сервис».

Согласно документам первый транш в размере 18 млн 430 тысяч сумов был переведен в июле 2016 года, и он предназначался для ремонта всех восьми подъездов девятиэтажки, который включал штукатурку, покраску и замену старых деревянных окон на пластиковые.

Второй транш – 19 млн 800 тысяч сумов – дали в конце 2016 года, а в мае 2017-го жильцов одарили третьим, самым крупным траншем – 54 млн 640 тысяч сумов.

Но фирма «Шохрухбек курилиш сервис» на деле никакого ремонта не делала. Зато бригада мардикеров стала демонтировать деревянные рамы из подъездов, а потом вывезла эти рамы неизвестно куда.

Ремонт с комарами и мухами

Корреспондент Центра-1 побывал в доме № 8. Почти во всех подъездах зияют дыры, оставленные вместо окон. Подвалы по горло полны воды и нечистотами – там можно плавать.

Заодно пришлось подняться на крышу. Она вся в дырах. Жильцы верхних этажей жалуются, что, когда идет дождь или снег, с потолков их комнат постоянно капает вода.

«Я вынуждена каждый раз ставить ведро под протекающий потолок в спальне, – говорит Зухра Рискиева из квартиры № 23. – Это какое- то издевательство. Теперь нашу квартиру надо капитально ремонтировать».

По словам Рискиевой, никто не думает ремонтировать систему отопления, а зима не за горами, кроме того, из-за сырости летом была другая беда: полчища комаров.

О фантастическом количестве комаров говорят и другие жители этого дома. Они также добавляют про армию мух, летящих из подвала с протекающей канализацией.

Деньги также были выделены под благоустройство придомовой территории. Подразумевалось, что строители зальют все дорожки бетоном и установят скамейки с беседками.

Но на самом деле бетоном покрыли только часть тротуара перед несколькими подъездами. При этом магазин на первом этаже благоустроил тротуар, выходящий на его фасад, за свой счет.



«Сами ищите воров, это не работа прокуратуры»

Новый председатель ТЧСЖ «Бехруз Омад сервис» Марина Маткаримова говорит, что по существующим правилам любой банк в Узбекистане обязан контролировать расход денег по кредиту – лишь на целевое использование.

«Но за два года ни разу ни один из сотрудников этого «Давр банка» в нашем доме не появился», – рассказывает она.

Фирму «Шохрухбек курилиш сервис» ей и всем остальным жильцам этого дома обнаружить так и не удалось. Нет этой фирмы и по адресу, указанному в договоре с банком: «Чиланзар», квартал 30, дом 28, квартира 3, не отвечает телефон для контактов: +998998996685.

Самое любопытное, говорят жильцы, что происходящее абсолютно не заинтересовало Генеральную прокуратуру республики.

Как они утверждают, банк отнюдь не подарил деньги бывшему правлению ТЧСЖ и владельцу несуществующей фирмы – кредит до последней копейки придется возвращать жильцам.