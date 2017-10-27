Ташкентская махалля не доставляет помощь инвалиду

Председатель махалли «Ракатбоши» Яккасарайского района Ташкента отказывает 64-летнему парализованному жильцу Юрию Николаеву в продуктовой помощи от спонсоров.

Юрий Николаев числится в списках махалли (сход граждан) «Ракатбоши» Яккасарайского района Ташкента как инвалид первой группы и малоимущий. Его пенсия – всего 420 тысяч сумов (50 долларов США).

По словам Татьяны Довлатовой – сестры Николаева, такая категория жильцов регулярно получала продуктовую помощь от махалли, которую, в свою очередь, выделяют спонсоры.

Но, как рассказывает Довлатова, как только речь заходит о ее парализованном брате, председатель махалли Абдусаттор Рахимов называет ее «попрошайкой» и чуть ли не выталкивает из своего кабинета.

Тайна продуктовых посылок

В прошлом году на праздник Навруз, отмечаемый 21 марта, Николаев получил от махалли богатую продуктовую посылку. В ней было 5 килограммов сахарного песка, 3 литра подсолнечного масла, несколько килограммов риса и муки.

Спонсорскую помощь оказала фирма BRABUS PLUS.

Но, поскольку уже полтора года Николаев не получал никакой помощи, его сестра нашла фирму BRABUS PLUS и ее директора по имени Алишер.

«Алишер очень удивился и сказал, что подобные посылки дает регулярно дважды в год, – рассказывает Довлатова. – То есть на Навруз и День независимости, отмечаемый 1 сентября».

Получается, только в этом году парализованному инвалиду недодали две коробки с продуктами.

Как узнала Довлатова из дальнейшего разговора, фирма BRABUS PLUS каждый раз выделяет махалле по 40 коробок с продуктами.

Но перед прошедшим Днем независимости председатель махалли Рахимов обратился к Алишеру с просьбой выделить всего 20 коробок, а за остальные – дать деньгами.

В итоге фирма BRABUS PLUS выделила 20 посылок и 3,5 миллиона сумов (437 долларов).

«Куда делись эти деньги, остается только догадываться», – говорит Довлатова.

«Гони ее вон!»

По словам женщины, в махаллинском комитете ее не любят: считают склочницей. Не любят и в хокимияте (администрации) Яккасарайского района за жалобы.

«Мне в хокимияте сказали: гони ее вон!» – звучит с диктофона Довлатовой голос председателя махалли Рахимова.

«Может быть, я в хокимияте Яккасарайского района кому-то не нравлюсь, и ко мне вообще можно относиться по-разному. Но при чем здесь мой брат – парализованный инвалид первой группы?» – задается вопросом она.