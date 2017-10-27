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    Ташкентская махалля не доставляет помощь инвалиду

    Председатель махалли «Ракатбоши» Яккасарайского района Ташкента отказывает 64-летнему парализованному жильцу Юрию Николаеву в продуктовой помощи от спонсоров.

    Парализованный Юрий Николаев получает пенсию в 50 долларов; фото: Ц-1
    Парализованный Юрий Николаев получает пенсию в 50 долларов; фото: Ц-1

    Юрий Николаев числится в списках махалли (сход граждан) «Ракатбоши» Яккасарайского района Ташкента как инвалид первой группы и малоимущий. Его пенсия – всего 420 тысяч сумов (50 долларов США).

    По словам Татьяны Довлатовой – сестры Николаева, такая категория жильцов регулярно получала продуктовую помощь от махалли, которую, в свою очередь, выделяют спонсоры.

    Но, как рассказывает Довлатова, как только речь заходит о ее парализованном брате, председатель махалли Абдусаттор Рахимов называет ее «попрошайкой» и чуть ли не выталкивает из своего кабинета.

    Тайна продуктовых посылок

    В прошлом году на праздник Навруз, отмечаемый 21 марта, Николаев получил от махалли богатую продуктовую посылку. В ней было 5 килограммов сахарного песка, 3 литра подсолнечного масла, несколько килограммов риса и муки.

    Спонсорскую помощь оказала фирма BRABUS PLUS.

    Татьяна Довлатова ухаживает за братом; фото; Ц-1
    Татьяна Довлатова ухаживает за братом; фото; Ц-1

    Но, поскольку уже полтора года Николаев не получал никакой помощи, его сестра нашла фирму BRABUS PLUS и ее директора по имени Алишер.

    «Алишер очень удивился и сказал, что подобные посылки дает регулярно дважды в год, – рассказывает Довлатова. – То есть на Навруз и День независимости, отмечаемый 1 сентября».

    Получается, только в этом году парализованному инвалиду недодали две коробки с продуктами.

    Как узнала Довлатова из дальнейшего разговора, фирма BRABUS PLUS каждый раз выделяет махалле по 40 коробок с продуктами.

    Но перед прошедшим Днем независимости председатель махалли Рахимов обратился к Алишеру с просьбой выделить всего 20 коробок, а за остальные – дать деньгами.

    В итоге фирма BRABUS PLUS выделила 20 посылок и 3,5 миллиона сумов (437 долларов).

    «Куда делись эти деньги, остается только догадываться», – говорит Довлатова.

    «Гони ее вон!»

    По словам женщины, в махаллинском комитете ее не любят: считают склочницей. Не любят и в хокимияте (администрации) Яккасарайского района за жалобы.

    «Мне в хокимияте сказали: гони ее вон!» – звучит с диктофона Довлатовой голос председателя махалли Рахимова.

    «Может быть, я в хокимияте Яккасарайского района кому-то не нравлюсь, и ко мне вообще можно относиться по-разному. Но при чем здесь мой брат – парализованный инвалид первой группы?» – задается вопросом она.

    Акт об оказании спонсорской помощи махалле
    Акт об оказании спонсорской помощи махалле
    Вторая страница акта, где говорится о 3,5 млн наличными
    Вторая страница акта, где говорится о 3,5 млн наличными
    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Социальная защита в Узбекистане
    Теги: инвалиды инвалиды в Узбекистане махалля права человека в Узбекистане
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