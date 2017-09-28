Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Ташкентская налоговая «официально» – на сборе хлопка

    Сотрудники налоговой инспекции города Ташкента отправили вместо себя на сбор хлопка в Джизакской области наемных рабочих, но полевой быт мардикеров их не волнует.

    Сборщики сдают хлопок; фото: "Бесстрашные"
    Сборщики сдают хлопок; фото: «Бесстрашные»

    В Узбекистане уже несколько дней строго соблюдается распоряжение правительства о запрете вывоза на хлопок медиков и учителей.

    Местные власти, попытавшиеся привлечь бюджетников самовольно, получили по рукам – в конце прошлой недели с полей в срочном порядке отвезли обратно не только представителей этих профессий, но даже студентов, чего раньше никогда не было.

    Образовавшийся вакуум заполнили категории других трудящихся, и группа «Бесстрашные», куда входят правозащитница Елена Урлаева и журналистка Малохат Эшанкулова, отправились на поля, чтобы узнать о быте сборщиков хлопка.

    Налоговики сами не поехали

    По словам Урлаевой и Эшанкуловой, они выбрали Джизакскую область и «самый хлопковый» Дустликский район.

    Именно там всегда было больше всего хлопковых полей и меньше всего населения, и туда еще с советских времен, как в ссылку, отправляли проштрафившиеся ташкентские организации.

    В этом году, как выяснила группа «Бесстрашные», такой организацией в Дустликском районе оказались подразделения Ташкентской городской налоговой инспекции.

    В город Дустлик женщины приехали 27 сентября, взяли попутную машину и поехали в кишлак Навруз, где, как сказали местные жители, в промышленном колледже живут сборщики «белого золота».

    Быстро нашли этот колледж, узнали, что там расположилось 250 человек, представляющих налоговые инспекции Яшнабадского, Яккасарайского и Сергелийского районов столицы.

    Но сами налоговики собирать хлопок не поехали. В разговоре с людьми, занятыми на уборке хлопка, «Бесстрашные» выяснили, что вместо налоговиков там находятся наемные рабочие.

    От 500 тысяч и выше

    Для того чтобы отправить их вместо себя на хлопок, сотрудники налоговых служб заплатили за месяц из своего кармана от 500 тысяч сумов (60 долларов США) и выше.

    Больше всего повезло молодому человеку по имени Джасур, которому один из налоговиков щедро отвалил 1 миллион 200 тысяч сумов (150 долларов).

    Этих сборщиков хлопка можно было бы назвать мардикерами – поденными рабочими, но сами они предпочитают именовать себя «наемниками».

    Подготовка к сбору хлопка; фото: "Бесстрашные"
    Подготовка к сбору хлопка; фото: «Бесстрашные»

    Среди «наемников» примерно половина мужчин и женщин. Женщины живут в спортивном зале колледжа, где спят на полу на матрасах.

    Посмотреть, где ночуют мужчины, «Бесстрашным» не удается: все сборщики – на хлопковых полях.

    Спортивный зал, где ночуют сборщики хлопка; фото: "Бесстрашные"
    Спортивный зал, где ночуют сборщики хлопка; фото: «Бесстрашные»

    «Мы постоянно ходим голодными!»

    Зато Урлаева и Эшанкулова попадают как раз к обеду, который привезли на край поля, и им удается обстоятельно поговорить с «наемниками».

    Люди сразу пожаловались «Бесстрашным», что налоговики их «не считают за людей и создали невыносимые условия для жизни».

    В кишлаке нет водопровода, есть только одна артезианская скважина, откуда сборщикам «белого золота» доставляют воду в бидонах.

    Умываются в арыке; фото: "Бесстрашные"
    Умываются в арыке; фото: «Бесстрашные»

    Питьевой воды привозят мало, умывальников нет. По ночам «очень холодно спать» и «вообще нет света». Но самая главная проблема – это скудное и некачественное питание.

    Как рассказали «Бесстрашным» сезонные рабочие, утром на одного человека им дают чайную ложку сахара, несколько граммов маргарина и две печеньки со стойким запахом керосина и солярки. А в обед – мизерную порцию машевого супа, то же самое – и на ужин.

    При этом нищенское питание осуществляется на фоне тяжелой физической нагрузки. Наемные рабочие в один голос говорили правозащитницам: «Мы постоянно ходим голодными!»

    Как форсировать арык?

    «Бесстрашные» побывали и на соседних хлопковых полях, где встретились с представителями налоговой инспекции Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. Но те все тоже, как один, оказались «наемниками».

    Однако на питание никто из них не жаловался. Сетовали только на то, что к полям не продуманы подъездные пути, поэтому тяжелые мешки приходится нести чуть ли не километр. Получается, люди идут целых полчаса до тележки, где принимают хлопок.

    Такой мешок надо нести полчаса до пункта сбора; фото: "Бесстрашные"
    Такой мешок надо нести полчаса до пункта сбора; фото: «Бесстрашные»
    Короткий перерыв; Фото: "Бесстрашные"
    Короткий перерыв; Фото: «Бесстрашные»

    При этом в Джизаке существует лоточная система полива полей, и, как рассказывают «Бесстрашные», им, чтобы сократить путь на два километра, пришлось пересекать один из таких лотков чуть ли не вплавь.

    Елена Урлаева пересекает арык вплавь; фото: "Бесстрашные"
    Елена Урлаева пересекает арык вплавь; фото: «Бесстрашные»

    По одному – от каждой семьи

    Впрочем, правозащитницам удалось увидеть одного человека, сообщившего, что он на самом деле работает в налоговой инспекции.

    Молодой человек, которого за какие-то грехи начальство отправило в кишлак Навруз, разыскивал промышленный колледж.

    Что же касается местных жителей, то «Бесстрашные» повстречали из них тоже только одну молодую 30-летнюю женщину.

    Семь месяцев назад она родила ребенка, и местные власти надавили, чтобы кормящая мать вышла на хлопок. Как поняли правозащитницы, собирать «белое золото» обязали в кишлаке Навруз по одному человеку от каждой семьи.

    Когда хлопок станет выгоден людям?

    По словам активисток, запрет с вывозом учителей и медиков не решил проблему со сбором хлопка. У властей хронически «не хватает рук», а местные жители всячески уклоняются от этой повинности.

    «По нашим сведениям, медиков, учителей и студентов больше не станут оставлять на хлопке «с ночевкой», но будут возить на поля ежедневно, – говорит Урлаева. – В некоторых местах уже готовятся к такому виду сбора».

    По мнению «Бесстрашных», пока Узбекистан не определит реальную рыночную цену за сбор одного килограмма хлопка, не удастся заинтересовать местных жителей добровольно убирать «белое золото».

    В противном случае чиновники по-прежнему будут использовать принудительный труд и тратить огромные государственные средства на бензин и потерю рабочего времени.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан, Узбекский хлопок
    Теги: сбор хлопка в Узбекистане Узбекистан хлопок
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора
    Криминал

    Мать Джасура Ибрагимова не верит в правосудие?

    Начавшийся в Ташкенте суд по делу об избиении до смерти студента медколледжа заставил его мать сделать обращение и опубликовать больничные фото сына. (Предупреждение: изображения не для детей и слабонервных!)

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Криминал

    Мать Джасура Ибрагимова не верит в правосудие?

    Начавшийся в Ташкенте суд по делу об избиении до смерти студента медколледжа заставил его мать сделать обращение и опубликовать больничные фото сына. (Предупреждение: изображения не для детей и слабонервных!)

    Узбекистан