Ташкентская налоговая «официально» – на сборе хлопка

Сотрудники налоговой инспекции города Ташкента отправили вместо себя на сбор хлопка в Джизакской области наемных рабочих, но полевой быт мардикеров их не волнует.

В Узбекистане уже несколько дней строго соблюдается распоряжение правительства о запрете вывоза на хлопок медиков и учителей.

Местные власти, попытавшиеся привлечь бюджетников самовольно, получили по рукам – в конце прошлой недели с полей в срочном порядке отвезли обратно не только представителей этих профессий, но даже студентов, чего раньше никогда не было.

Образовавшийся вакуум заполнили категории других трудящихся, и группа «Бесстрашные», куда входят правозащитница Елена Урлаева и журналистка Малохат Эшанкулова, отправились на поля, чтобы узнать о быте сборщиков хлопка.

Налоговики сами не поехали

По словам Урлаевой и Эшанкуловой, они выбрали Джизакскую область и «самый хлопковый» Дустликский район.

Именно там всегда было больше всего хлопковых полей и меньше всего населения, и туда еще с советских времен, как в ссылку, отправляли проштрафившиеся ташкентские организации.

В этом году, как выяснила группа «Бесстрашные», такой организацией в Дустликском районе оказались подразделения Ташкентской городской налоговой инспекции.

В город Дустлик женщины приехали 27 сентября, взяли попутную машину и поехали в кишлак Навруз, где, как сказали местные жители, в промышленном колледже живут сборщики «белого золота».

Быстро нашли этот колледж, узнали, что там расположилось 250 человек, представляющих налоговые инспекции Яшнабадского, Яккасарайского и Сергелийского районов столицы.

Но сами налоговики собирать хлопок не поехали. В разговоре с людьми, занятыми на уборке хлопка, «Бесстрашные» выяснили, что вместо налоговиков там находятся наемные рабочие.

От 500 тысяч и выше

Для того чтобы отправить их вместо себя на хлопок, сотрудники налоговых служб заплатили за месяц из своего кармана от 500 тысяч сумов (60 долларов США) и выше.

Больше всего повезло молодому человеку по имени Джасур, которому один из налоговиков щедро отвалил 1 миллион 200 тысяч сумов (150 долларов).

Этих сборщиков хлопка можно было бы назвать мардикерами – поденными рабочими, но сами они предпочитают именовать себя «наемниками».

Среди «наемников» примерно половина мужчин и женщин. Женщины живут в спортивном зале колледжа, где спят на полу на матрасах.

Посмотреть, где ночуют мужчины, «Бесстрашным» не удается: все сборщики – на хлопковых полях.

«Мы постоянно ходим голодными!»

Зато Урлаева и Эшанкулова попадают как раз к обеду, который привезли на край поля, и им удается обстоятельно поговорить с «наемниками».

Люди сразу пожаловались «Бесстрашным», что налоговики их «не считают за людей и создали невыносимые условия для жизни».

В кишлаке нет водопровода, есть только одна артезианская скважина, откуда сборщикам «белого золота» доставляют воду в бидонах.

Питьевой воды привозят мало, умывальников нет. По ночам «очень холодно спать» и «вообще нет света». Но самая главная проблема – это скудное и некачественное питание.

Как рассказали «Бесстрашным» сезонные рабочие, утром на одного человека им дают чайную ложку сахара, несколько граммов маргарина и две печеньки со стойким запахом керосина и солярки. А в обед – мизерную порцию машевого супа, то же самое – и на ужин.

При этом нищенское питание осуществляется на фоне тяжелой физической нагрузки. Наемные рабочие в один голос говорили правозащитницам: «Мы постоянно ходим голодными!»

Как форсировать арык?

«Бесстрашные» побывали и на соседних хлопковых полях, где встретились с представителями налоговой инспекции Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. Но те все тоже, как один, оказались «наемниками».

Однако на питание никто из них не жаловался. Сетовали только на то, что к полям не продуманы подъездные пути, поэтому тяжелые мешки приходится нести чуть ли не километр. Получается, люди идут целых полчаса до тележки, где принимают хлопок.

При этом в Джизаке существует лоточная система полива полей, и, как рассказывают «Бесстрашные», им, чтобы сократить путь на два километра, пришлось пересекать один из таких лотков чуть ли не вплавь.

По одному – от каждой семьи

Впрочем, правозащитницам удалось увидеть одного человека, сообщившего, что он на самом деле работает в налоговой инспекции.

Молодой человек, которого за какие-то грехи начальство отправило в кишлак Навруз, разыскивал промышленный колледж.

Что же касается местных жителей, то «Бесстрашные» повстречали из них тоже только одну молодую 30-летнюю женщину.

Семь месяцев назад она родила ребенка, и местные власти надавили, чтобы кормящая мать вышла на хлопок. Как поняли правозащитницы, собирать «белое золото» обязали в кишлаке Навруз по одному человеку от каждой семьи.

Когда хлопок станет выгоден людям?

По словам активисток, запрет с вывозом учителей и медиков не решил проблему со сбором хлопка. У властей хронически «не хватает рук», а местные жители всячески уклоняются от этой повинности.

«По нашим сведениям, медиков, учителей и студентов больше не станут оставлять на хлопке «с ночевкой», но будут возить на поля ежедневно, – говорит Урлаева. – В некоторых местах уже готовятся к такому виду сбора».

По мнению «Бесстрашных», пока Узбекистан не определит реальную рыночную цену за сбор одного килограмма хлопка, не удастся заинтересовать местных жителей добровольно убирать «белое золото».

В противном случае чиновники по-прежнему будут использовать принудительный труд и тратить огромные государственные средства на бензин и потерю рабочего времени.