Ташкентский блогер пошел к участковому и не вернулся…

Корреспондент Ц-1 поговорил с семьей одного из задержанных блогеров страны – Миразиза Ахмедова, известного в Facebook своими критическими высказываниями.

В доме по улице Жарарык в Шайхантахурском районе Ташкента после ареста Миразиза Ахмедова остались его супруга Назокат и трое детей.

По ее словам, 41-летний Миразиз помимо активного обсуждения общественно-политической жизни Узбекистана в Facebook руководил своей фирмой ООО «Miraziz Design Group», занимающейся дизайном зданий и помещений.

«В своем блоге он писал про политику и носил бороду. Это единственное, за что его могли задержать. Ни на какие религиозные темы он не писал», – утверждает супруга Ахмедова.

«2 сентября Миразиза вызвали в участковый пункт милиции, и с тех пор мы его не видели. К нам не приходили с обыском, не забирали личные вещи мужа. Он просто не вернулся из участкового пункта, и мы до сих пор не знаем, где он находится», – жалуется Назокат.

Миразиз стал одним из более 10 активных пользователей Сети в Узбекистане, арестованных в течение последней недели.

По данным некоторых близких соратников арестованных, в Сети блогеры писали об исламе и могли привлечь внимание властей реакцией на постановление Кабмина страны № 666 от 15 августа, утверждавшего стандарт школьной формы в стране.

Блогеры посчитали, что школьная форма не отражает и игнорирует права верующих учащихся на ношение хиджаба.