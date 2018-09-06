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    Ташкентский блогер пошел к участковому и не вернулся…

    Корреспондент Ц-1 поговорил с семьей одного из задержанных блогеров страны – Миразиза Ахмедова, известного в Facebook своими критическими высказываниями.

    Миразиз Ахмедов; фото: Facebook
    Миразиз Ахмедов; фото: Facebook

    В доме по улице Жарарык в Шайхантахурском районе Ташкента после ареста Миразиза Ахмедова остались его супруга Назокат и трое детей.

    По ее словам, 41-летний Миразиз помимо активного обсуждения общественно-политической жизни Узбекистана в Facebook руководил своей фирмой ООО «Miraziz Design Group», занимающейся дизайном зданий и помещений.

    «В своем блоге он писал про политику и носил бороду. Это единственное, за что его могли задержать. Ни на какие религиозные темы он не писал», – утверждает супруга Ахмедова.

    «2 сентября Миразиза вызвали в участковый пункт милиции, и с тех пор мы его не видели. К нам не приходили с обыском, не забирали личные вещи мужа. Он просто не вернулся из участкового пункта, и мы до сих пор не знаем, где он находится», – жалуется Назокат.

    Миразиз стал одним из более 10 активных пользователей Сети в Узбекистане, арестованных в течение последней недели.

    Махалля в Ташкенте, где проживает Миразиз Ахмедов; фото: Ц-1
    Махалля в Ташкенте, где проживает Миразиз Ахмедов; фото: Ц-1

    По данным некоторых близких соратников арестованных, в Сети блогеры писали об исламе и могли привлечь внимание властей реакцией на постановление Кабмина страны № 666 от 15 августа, утверждавшего стандарт школьной формы в стране.

    Блогеры посчитали, что школьная форма не отражает и игнорирует права верующих учащихся на ношение хиджаба.

    Школьная форма, преложеная властями страны; фото: Минобразования РУз
    Школьная форма, преложеная властями страны; фото: Минобразования РУз
    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии
    Теги: ислам Миразиз Ахмедов Узбекистан
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