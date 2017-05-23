Ташкентский хоким подкрепил духовность зарплатой

Хоким Ташкента выплатил зарплаты коллективам 11 районных отделов «Духовность и просвещение» после публикации Ц-1, но пригрозил разобраться с информатором.

Статья вышла 2 мая, а 5 мая хоким города Ташкента Рахмонберды Усманов пригласил на собрание всех начальников районных подразделений «Маънавият ва марифат» («Духовность и просвещение»).

Как рассказывают очевидцы, Усманов выглядел уставшим и расстроенным. Первым делом он пообещал найти того, кто сообщил о четырехмесячной задержке с зарплатой, и наказать его.

Кроме того, он сказал о намерении проверить деятельность «Маънавият ва марифат» – посмотреть, как работают отделы духовности, и нет ли там каких упущений.

Впрочем, все это Усманов говорил больше для порядка. Ведь люди с начала 2017 года не получали зарплаты, и в этом косвенно была его вина: не уделил должного внимания проблеме.

Поэтому он распорядился немедленно выдать зарплату, что и было сделано сразу после майских праздников и в полном объеме. А о своих угрозах больше благородно не вспоминал.

Сейчас ходят слухи о том, что на днях Усманов подпишет указ о переводе всех подразделений «Маънавият ва марифат» на бюджет, и проблемы с задержкой зарплаты пропадут сами собой.

«Почему служба мертворожденная?»

Некоторые сотрудники «Маънавият ва марифат» очень обиделись на отзывы под статьей Ц-1, где говорилось, что их служба «мертворожденная» и «паразитическая».

Один из таких сотрудников (он просил не называть его фамилии, поэтому обозначим его условно – Эркин) нашел корреспондента Ц-1 и проинформировал о своей деятельности.

По словам Эркина, польза от «Маънавият ва марифат» очевидна. Достаточно только привести примеры работы со школьниками и воспитанниками колледжей.

В отделы нередко приходят родители, которые просят воздействовать на их детей, что болтаются без дела и хулиганят.

Сотрудники отдела духовности проводят с таким непослушным ребенком беседу и обязательно пристраивают того в какую-нибудь секцию по интересам.

Как правило, большинство ребят после этого изменяют свое поведение.

Профилактика – мощная сила

У «Маънавият ва марифат» есть несколько важных профилактических направлений. Например, взять тот же терроризм.

Сотрудники отделов духовности на встрече со школьниками рассказывают о том, как террористы заманивают молодежь, как обещают большие деньги, и что в итоге из этого получается.

Показывают видеоролики, приводят примеры. И в результате многие ребята получают своеобразный иммунитет от агитаторов экстремизма.

Или взять такую болезнь, как СПИД. Молодежь зачастую плохо представляет, какие последствия несет за собой заражение этой страшной болезнью.

Сотрудники «Маънавият ва марифат» показывают видеоматериалы о смерти людей, легкомысленно отнесшихся к своему здоровью.

И на многих молодых людей это оказывает столь сильное впечатление, что они начинают думать, как правильно строить свою жизнь. То же можно сказать о наркомании и других социальных недугах.

Как лицеисту получить кредит?

Как рассказал Эркин, есть много положительных моментов и в работе по освещению правительственных постановлений.

Например, взять указ первого президента Ислама Каримова об обеспечении выпускников колледжей и лицеев работой, о чем не все знают.

Сотрудники «Маънавият ва марифат» проводят с воспитанниками колледжей и лицеев беседы на эту тему, объясняют, что те из выпускников, кто хочет стать предпринимателем, могут получить льготный кредит.

При этом приводят с собой сотрудников банка, которые подробно рассказывают, как именно это сделать.

И в итоге многие без проблем получают кредит – в прошлом году эти суммы составляли 8–10 миллионов сумов.

Эксперимент с безденежьем

Отделы «Духовности и просвещения» были созданы 25 августа 2006 года постановлением президента Каримова.

При этом в постановлении почему-то было указано, что финансирование отделов будет осуществляться не из бюджета, а на основе хозрасчета и самоокупаемости.

Хоким Ташкента Усманов решил изменить это положение и провести эксперимент, обеспечив работу отделов духовности в течение полугода за счет бюджета.

Эксперимент начался 9 февраля 2016 года, когда были выделены 500 млн сумов государственных денег и закрыты счета отделов, позволяющие заключать хозрасчетные договоры.

Однако об эксперименте вскоре забыли. Как забыли и открыть счета для хозрасчетных договоров. Но отделы ухитрились протянуть на зарплате не полгода, а на три месяца больше, тратя деньги на заложенную в смету оргтехнику.

А последние четыре месяца работали на голом энтузиазме, вообще не получая за свой труд никаких денег.

Возможно, кто-то считает, что отделы духовности и просветительства в Узбекистане никому не нужны, но люди в любом случае не могут по четыре месяца сидеть без зарплаты, и Ц-1 был искренне рад помочь и что-то для них сделать.