Ташкентский парк – под сенью генерала Сабира Рахимова

«Железный генерал» – так называл его Сталин. Герой Советского Союза Рахимов Сабир Умарович родился 25 января 1902 года в Ташкенте.

По другой версии он родился в совхозе «Коммунизм» Ленинского района, который в настоящее время относится к Казыгуртскому району Южно-Казахстанской области.

Полное имя отца – Омаркул, он был из рода Багыс Старшего жуза казахов. Мать – узбечка. Когда Сабиру было восемь лет, скончался отец Омаркул, его мать переехала к брату Рахиму, который жил в местности Тахтапул близ Ташкента. Жители Тахтапула называли Сабира: «Сабир-казах». Тогда и записали Сабира по имени дяди – Рахимовым.

Во время Второй мировой войны 26 марта 1945 года генерал-майор Сабир Рахимов был смертельно ранен осколком снаряда.

Похоронен в Ташкенте.

Памятник генералу Сабиру Рахимову, находившийся перед зданием хокимията бывшего Сабир-Рахимовского, ныне Алмазарского, района города Ташкента, в 2011 году был демонтирован, а через некоторое время установлен в парке имени Гафура Гуляма.

В народе генерала помнят и любят. Как это ни странно – с новым местом «железному генералу» повезло. Раньше он стоял на солнцепеке на огромном постаменте перед районным хокимиятом.

Сейчас он стал ближе к народу. «Железный генерал» стоит в тихом тенистом месте, в окружении зеленых деревьев. Рядом протекает маленький сай, прямо перед ним – озеро, кругом зелень, слышен детский смех. Молодежь у памятника любит назначать свидания и фотографироваться. У подножия памятника Сабиру Рахимову часто можно видеть живые цветы…