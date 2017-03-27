Ташкентский предприниматель Олим Сулаймонов осужден

Мирзо-Улугбекский районный суд Ташкента приговорил к трем годам и одному месяцу заключения Олима Сулаймонова, прославившегося видеообращением к врио президента о коррупции.

В минувшую пятницу, 24 марта, уголовный суд Мирзо-Улугбекского района Ташкента вынес обвинительный приговор Олиму Сулаймонову, 51-летнему предпринимателю, руководителю двух частных ташкентских компаний – «Дурмон бизнес курилиш» и «Оптима».

По словам его адвоката Амриддина Абдуллаева, предприниматель был осужден на три года и один месяц лишения свободы, которые по решению суда проведет в колонии-поселении.

Предприниматель, как рассказал адвокат, был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Узбекистана: «Мошенничество», «Клевета» и «Дача ложных показаний».

По мнению защитника Сулаймонова, учитывая тяжесть предъявленных ему обвинений, вынесенный приговор нельзя считать суровым. На вопросы: справедлив ли он и была ли в суде доказана вина предпринимателя? – адвокат не ответил.

Будет ли апелляция после вынесенного приговора, Абдуллаев не знает. По его словам, это решение остается за Сулаймоновым и его семьей, с ним же договор на защиту был заключен на период судебного разбирательства до вынесения решения суда.

Олим Сулаймонов получил неожиданную известность, когда в конце октября 2016 года опубликовал в YouTube обращение к тогда еще врио президента Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о коррупции в госорганах Узбекистана и вымогательстве взяток, стоивших ему закрытия счетов и прекращения работы его компаний.

За считаные дни его видеообращение получило более двухсот тысяч просмотров, отклик со стороны людей был ошеломляющим – многие видели в открытом обращении бизнесмена, выразившем общую боль всех предпринимателей страны, предвестник перемен, связанный с приходом к власти нового президента.

Первоначально все развивалось, как в доброй сказке. Сулаймонова пригласили в Генеральную прокуратуру Узбекистана, этот визит завершился открытием банковских счетов его компаний и возможностью возобновить работу.

На состоявшихся 4 декабря 2016 года президентских выборах Сулаймонов открыто голосовал за нынешнего главу государства Шавката Мирзиёева.

Сам президент, едва избравшись, говорил о необходимости защиты бизнеса, что бизнесмены являются кормильцами страны, пытался урезонить сотрудников надзорных органов, в частности прокуратуру.

Именно на сотрудника департамента Юнусабадского района Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана жаловался Сулаймонов.

В своем видеообращении Сулаймонов обвинял сотрудника этого ведомства Дильшода Хазраткулова в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов, принуждении перечислить значительную сумму на счета названной им фирмы, а также перекрытии возможности для работы.

Но в начале 2017 года ситуация для Сулаймонова резко изменилась. Неожиданно 2 февраля Мирзо-Улугбекский суд начал рассмотрение его дела, хотя его также рассматривал и Ташкентский городской суд, а 15 февраля во время очередного судебного разбирательства предприниматель был арестован в зале суда.

24 марта Олиму Сулаймонову был вынесен приговор. Предприниматель теперь стал одним из заключенных страны. Новая узбекская сказка не получилась.