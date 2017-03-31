Ташкентский предприниматель Олим Сулаймонов отказался от апелляции

Осужденный Мирзо-Улугбекским судом Ташкента на три года и один месяц лишения свободы предприниматель Олим Сулаймонов не видит смысла в апелляции и готов к этапу.
Олим Сулаймонов, 51-летний предприниматель из Ташкента, руководитель двух частных компаний – «Дурмон бизнес курилиш» и «Атлант бизнес оптима», продолжает оставаться в следственном изоляторе № 1 – таштюрьме.
Но, возможно, уже на следующей неделе он будет этапирован в колонию-поселение, где, по решению суда Мирзо-Улугбекского района Ташкента будет отбывать назначенный неделю назад, 24 марта, срок лишения свободы – три года и один месяц.
По словам члена семьи предпринимателя, он отказался подавать апелляционную жалобу на решение суда, так как считает это бессмысленной тратой времени и сил.
«Он подавлен, но не сломлен и не сдался», – рассказал о состоянии Сулаймонова его родственник.
Так же, по его словам, предприниматель по-прежнему выразил свою веру в нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в искренность намерения последнего бороться с коррупцией государственных органов в стране.
Именно прямое видеообращение Сулаймонова к Мирзиёеву в конце октября 2016 года, тогда еще врио президента страны, сделало предпринимателя мгновенно известным. В видеозаписи Сулаймонов говорил о коррупции в госорганах Узбекистана и вымогательстве взяток, стоивших ему закрытия счетов и прекращения работы его компаний.
За считаные дни его видеообращение получило более 200 тысяч просмотров, отклик со стороны людей был ошеломляющим – многие видели в открытом обращении бизнесмена, выразившем общую боль всех предпринимателей страны, предвестие перемен, связанное с приходом к власти нового президента.
Сулаймонова пригласили в Генеральную прокуратуру Узбекистана, этот визит завершился открытием банковских счетов его компаний и возможностью возобновить работу.
На состоявшихся 4 декабря 2016 года президентских выборах Сулаймонов открыто голосовал за нынешнего главу государства Шавката Мирзиёева.
Сам президент, едва избравшись, говорил о необходимости защиты бизнеса, о том, что бизнесмены являются кормильцами страны, пытался урезонить сотрудников надзорных органов, в частности прокуратуру.
Именно на сотрудника департамента Юнусабадского района Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана жаловался Сулаймонов.
В своем видеообращении Сулаймонов обвинял сотрудника этого ведомства Дильшода Хазраткулова в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов, принуждении перечислить значительную сумму на счета названной им фирмы, а также перекрытии возможности работы.
Но в начале 2017 года ситуация для Сулаймонова резко изменилась. Неожиданно 2 февраля Мирзо-Улугбекский суд начал рассмотрение его дела, хотя его также рассматривал и Ташкентский городской суд, а 15 февраля во время очередного судебного разбирательства предприниматель был арестован в зале суда.
24 марта Олиму Сулаймонову был вынесен приговор.