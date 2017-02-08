Ташкентский предприниматель Олим Сулаймонов – под угрозой ареста

Мирзо-Улугбекский районный суд Ташкента угрожает арестом Олиму Сулаймонову, не сумевшему явиться на назначенный сегодня процесс из-за пропавшего адвоката.

Сегодня в 15 часов в Мирзо-Улугбекском районном суде должны были начаться слушания дела, возбужденного против предпринимателя Олима Сулаймонова прокуратурой города Ташкента о «мошенничестве» и «клевете».

Но явиться на слушания Сулаймонов не смог из-за отсутствия своего адвоката Амриддина Абдуллаева.

По словам 51-летнего предпринимателя, в течение последних дней он начал наблюдать странности в поведении своего защитника, который стал терять интерес к его делу, отмалчиваться, а потом и вовсе пропадать.

Сегодня же утром Сулаймонов получил звонок от Абдуллаева, который сообщил, что находится за пределами Ташкента и поэтому попросит суд перенести слушания на другой день.

Но, как выяснилось позже, никакой просьбы об отсрочке суд не получал, и после 15 часов судья по фамилии Камолов, рассматривающий дело предпринимателя, начал звонить ему по телефону и угрожать арестом в случае неявки в суд.

Сулаймонов убежден, что его адвокат начал подвергаться давлению, его запугали. «Я видел, как он молчал, потом перестал отвечать на телефонные звонки, его запугали», – эмоционально говорит Сулаймонов.

То, что Мирзо-Улугбекский суд начал рассматривать дело Сулаймонова, стало для последнего совершенной неожиданностью. 1 февраля предпринимателю позвонил судья Камолов и пригласил его на следующий день явиться в суд в качестве обвиняемого.

Дело в том, что иск против Сулаймонова по такому же обвинению рассматривает Ташкентский городской суд, и предприниматель до сих пор не может понять: есть ли юридическое и правовое основания для такого совпадения.

Причиной, по которой Сулаймонов, руководитель двух столичных частных бизнес-компаний – «Дурмон бизнес курилиш» и «Оптима», – оказался на скамье подсудимых сразу в двух судах Ташкента, стал конфликт, возникший у него весной 2016 года с сотрудником Юнусабадского районного департамента Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Предприниматель утверждает, что сотрудник департамента Дильшод Хазраткулов вымогал у него взятку, а также требовал перевода денег на указанные счета некой фирмы. После прозвучавшего отказа Хазраткулов добился того, что счета компаний Сулаймонова были заморожены.

Разрешить ситуацию Сулаймонову удалось лишь в конце прошлого года – после его нашумевшего видеообращения на имя тогда еще врио президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в котором предприниматель открыто разоблачил коррупцию надзорных органов страны.

На какое-то время привлечение помощи и заступничества Мирзиёева помогло: счета компаний Сулаймонова были открыты, он смог возобновить работу.

Но сегодня, по его мнению, противники пытаются отыграться и взять реванш, и, возможно, у них это получится: они по-прежнему сильны и могущественны, как были.

«Меня закроют – это беспредел», – с тревогой говорит Олим Сулаймонов.