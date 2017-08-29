Ташкентский шофер против квартирной мафии

Абдулла Хашимов, водитель из Ташкента, став жертвой квартирных мошенников, расследовал различные способы афер с недвижимостью и называет «громкие» имена.

Как рассказывает Хашимов, все началось еще 12 лет назад, когда в 2005 году его семья решила улучшить жилищные условия. Они продали свой дом возле Сергелийского авторынка Ташкента и стали подыскивать поблизости новый.

Один из соседей присмотрел подходящий дом на улице Мохичехра, находящийся на том же массиве «Сергели». Дом был вполне подходящим: 5 комнат, 7,7 сотки земли.

Хозяин Камилжан Жусупжанов торговаться не стал и согласился продать дом за 8 тысяч долларов. Но затем начал менять условия продажи: сначала попросил 11 тысяч, потом – 13.

В итоге сторговались на 10 тысячах долларов. Нотариус Чиланзарской нотариальной конторы Василя Каримова оформила доверенность на право купли-продажи, Хашимов передал Жусупжанову необходимую сумму.

Сделка состоялась 10 апреля 2005 года. Но уже через неделю Жусупжанов в одностороннем порядке аннулировал договор у того же нотариуса Каримовой.

Хашимов, естественно, с потерей 10 тысяч долларов не согласился и вселился в купленный дом. После чего начались многочисленные судебные тяжбы.

Тайна «тройного гражданства»

Во время судебных разбирательств выяснились удивительные факты. Оказалось, что Жусупжанов имеет не только паспорт Узбекистана, но и Казахстана, а также России и ряда других стран СНГ.

Зачем нужен такой набор паспортов? По утверждению Хашимова, это позволяет квартирным мошенникам после совершенного преступления быстро менять страну проживания и легально там находиться.

Тот же Жусупжанов уехал в Казахстан и, несмотря на розыск, объявленный правоохранительными органами Узбекистана, спокойно там жил.

Как рассказывает Хашимов, квартирная мафия с двойным гражданством прекрасно чувствует себя среди узбекских гастарбайтеров в России и Казахстане.

Узнав, что у кого-то из земляков есть оформленная на них недвижимость, криминальная публика предлагает сыграть с ними в карты, обдирает простаков как липку и оформляет на их дома и квартиры куплю-продажу.

А затем, приехав в Узбекистан, мошенники продают жилье по узбекскому паспорту и затем вывозят наличные деньги обратно в страны СНГ.

Как присвоить «бесхозный» дом?

По утверждению Хашимова, квартирная мафия есть везде – среди нотариусов, судей, милиционеров, прокуроров и чиновников из хокимиятов.

Особое внимание мошенники обращают на дома и квартиры, где живут одинокие люди.

После их смерти сведения о «бесхозном» доме сразу попадают квартирной мафии, которая тут же выгодно «пристраивает» недвижимость.

Уголовное дело спустили на тормозах

В сентябре 2007 года Хашимов даже добился в Ташкентской городской прокуратуре возбуждения уголовного дела в отношении Жусупжанова и его супруги Раисы.

Но обоих в итоге амнистировали «без определения вины»: Раису – в 2009 году, Камилжана – в 2014-м.

Как считает Хашимов, уголовное дело спустили на тормозах не только за взятки, но и чтобы не позорить имя бывшего президента Ислама Каримова.

«Список на получение гражданства подписывает лично президент, в таком случае получается, что он ставил незаконные подписи и помогал преступному миру», – утверждает Хашимов.

По его словам, после возбуждения им уголовного дела при проверке паспортных столов республики сотрудниками СНБ и прокуратуры было выявлено свыше ста паспортов Республики Узбекистан, на деле принадлежащим иностранным гражданам.

Главное – не опорочить честь президентов

«Я лично видел этот список лиц с двойным и тройным гражданством в уголовном деле № 32/07-1432», – говорит Хашимов.

К сожалению, копию этого списка ему не дали, а позже он исчез из дела, которое вело Чиланзарское РУВД (районное управление внутренних дел).

Исчезло из дела и упоминание о российских паспортах Жусупжановых, прописанных в Мытищенском районе Московской области.

Как утверждает Хашимов, «утере» этих документов и закрытию уголовного дела способствовал чуть ли не сам председатель СНБ Рустам Иноятов.

Впрочем, это и неудивительно. Подсуетиться с исчезновением «тройных паспортов» должны были и представители спецслужб других стран СНГ, ведь руководители их стран тоже подписывали фактические липовые списки на получение гражданства.

Мафия бессмертна?

Хотя семья Хашимовых по-прежнему живет в купленном ими доме на улице Мохичехра, квартирная мафия не оставляет их в покое.

По словам водителя, в 2016 году Сергелийский хокимият признал дом № 38 «бесхозным». А через год появился сын Жусупжанова, который подал иск в Яккасарайский межрайонный суд по гражданским делам с требованием вернуть его семье дом.

Первое заседание суда было 16 августа. Следующее назначено на 30 число. И шофер Хашимов теперь гадает: окажется ли квартирная мафия сильнее закона?

Абдулла Хашимов постоянно пишет в Фейсбуке обличительные материалы о коррупции, что в итоге их просто блокируют, – в поисковике невозможно найти адрес с его именем и фамилией.