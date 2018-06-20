Ташкентский стекольный завод «ОНИКС» готовят к банкротству?

Производство на стекольном заводе «ONIKS TASHKENT» остановлено, люди больше пяти месяцев не получают зарплату.

Рабочие ташкентского стекольного завода надеялись, что ситуация на предприятии кардинально изменится: в апреле ООО «ONIKS TASHKENT» было продало Андижанскому винно-водочному заводу бутылок.

Точно о выплаченной сумме за предприятие рабочим ничего неизвестно, но ходят упорные слухи, что андижанцы заплатили не меньше 20 млрд сумов (примерно 250 тысяч долларов).

Коллективу тогда пообещали рассчитаться с долгами по зарплате, которые тянутся с начала 2018 года.

Но надежды рабочих не оправдались: руководство ООО «ONIKS TASHKENT» говорит, что Андижан до сих пор не перевел на счет предприятия деньги.

Зря надеялись люди и на визит на завод директора ташкентского «Чинни базара» («Стекольный базар»), который вроде оптом хотел купить всю продукцию, оставшуюся на складах предприятия. Но руководство завода заломило слишком высокую цену.

По мнению рабочих, эта цена ни в коей мере не соответствовала потребительской стоимости продукции. В последнее время ее качество снизилось, и договориться с потенциальным покупателем не удалось, а коллектив опять остался без зарплаты.

Зачем разогнали специалистов?

ООО «ONIKS TASHKENT», предназначенное для выпуска стеклянной посуды и осветительных приборов, было создано в апреле 2014 года согласно постановлению Кабмина Узбекистана и вошло в состав акционерной компании «Узэлтехсаноат».

Вновь созданное предприятие было оснащено современным итальянским оборудованием с элементами робототехники и гордилось тем, что является единственным производителем изделий из стекла на территории Центральной Азии.

Как утверждают рабочие, в начале своей деятельности завод действительно выпускал высококачественные бокалы, графины, пепельницы и люстры. Но со временем резко повысился процент брака, и качество сошло на нет.

Причина этого предельно проста: руководство завода стало проводить политику экономии, используя для производства вторсырье.

Хорошие специалисты из-за задержки зарплаты стали увольняться, а вместо них за копейки набрали случайных людей.

Бой и зеленоватое стекло

В результате в сходящих с конвейера бокалах и люстрах стали появляться пузырьки воздуха, насечки, заусенцы и прочий брак.

Брак шел в бой, а бой вопреки технологии переплавлялся и опять запускался в процесс изготовления стеклянной продукции.

При этом, чтобы выпускать высококачественное стекло, завод по той же технологии должен был использовать специальные стеклянные гранулы, поступающие из-за границы. Но вместо импортного сырья на предприятии пошел в производство тот же бой после брака.

Неудивительно, что производимая продукция вместо прозрачно-белой стала носить зеленоватый оттенок и больше не смогла конкурировать с аналогичной продукцией, поступающей в Узбекистан из Китая.

Да и цена китайских стаканов и пепельниц была процентов на 20 меньше. Вот «ОНИКС» и терпит убытки, в результате стекольный завод как задолжник взят на карандаш государством и в задолжники государства.

Тайна сломанного робота

Кроме удачной продажи бутылок Андижанскому винзаводу и несостоявшейся сделки с «Чинни базаром» минувшая весна ознаменовалась еще одним важным событием, происшедшем на предприятии, – аварии на конвейере.

Простые рабочие точно не знают, но на заводе говорят, что робот в виде «руки», предназначенной для заполнения форм стеклянной массой, неожиданно сломался. «Рука» отвалилась и упала в расплавленное стекло.

Попытка достать робота из-за высокой температуры не увенчалась успехом. Пришлось останавливать печь, а вместе с ней и все производство.

После этого, вместо того чтобы принять экстренные меры по ремонту печи, руководство завода предпочло отправить в отпуск без содержания бригады упаковщиков, контролеров и мастеров.

И многие рабочие, махнув рукой на ООО «ONIKS TASHKENT», где теперь не видят никаких перспектив, предпочитают увольняться.

В заводском коллективе ходят слухи, что авария на конвейере не была случайной: якобы «руку» сломали специально, чтобы ускорить банкротство завода.

А искусственное банкротство успешного государственного предприятия, как известно, заканчивается тем, что его выставляют на торги и продают «нужным людям» за копейки.