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    Ташкентский застройщик под угрозой физической расправы

    Предприниматель Мухаммадбабур Ходжаев, рассказавший о вымогательстве чиновников Ташкента, теперь обещающих снести построенные им дома, подвергся угрозам физической расправы.

    Ташкентский инвестор Мухаммадбабур Ходжаев
    Ташкентский инвестор Мухаммадбабур Ходжаев

    7 апреля, ближе к 15:00 часам, два черных тонированных авто без номеров, «Малибу» и «Мерседес-211», подрезали машину Мухаммадбабура Ходжаева в ташкентском районе «Чиланзар».

    Как рассказал Ходжаев, из машин вышли пятеро мужчин, трое из которых – спортивного телосложения, и начали угрожать ему физической расправой. Они в грубой форме потребовали от предпринимателя прекратить бороться за свой бизнес и больше не общаться со СМИ.

    В результате словесной перепалки завязалась потасовка, но один из них разнял дерущихся.

    Мухаммадбабур говорит, что этих людей никогда раньше не видел и физически не успел заснять происходящее на камеру мобильного телефона.

    «Они специально подобрали такое место, где нет камер наружного наблюдения. Они сказали, чтобы я молчал и не создавал себе лишних проблем. Иначе меня могут «закрыть» (имеется в виду арест по сфабрикованному делу, что до сих пор применяется в Узбекистане для избавления от неугодных людей. – Прим. Ц-1) или я вовсе исчезну. Я их послал в такой же грубой форме и передал то же самое их хозяевам», – рассказывает о произошедшем Ходжаев.

    Обращение в СМИ

    В марте Мухаммадбабур Ходжаев рассказал Ц-1 и ряду других СМИ о том, что ташкентские власти пытаются в судебном порядке признать построенные им в городе жилые трехэтажные дома несоответствующими градостроительным нормам.

    На основании этого решения суда чиновники намерены снести данные строения, где уже живут порядка 600 человек.

    В немилость к столичным властям предприниматель попал после того, как отказался поддерживать их коррупционные схемы и сдал Службе госбезопасности одного из посредников, вымогавшего 35 тысяч долларов США за выделение земельного участка под новое строительство.

    В интервью СМИ бизнесмен также заявил, что местных чиновников не устраивают низкие цены на его жилье, а также то, что он выдает квартиры нуждающимся семьям бесплатно. По словам предпринимателя, они просто хотят избавиться от конкурента.

    Ц-1 он пояснил, что трехкомнатная квартира в его доме стоит в пределах 30 тысяч долларов США, когда у его конкурентов цены доходят до 200 тысяч.

    Дом на улице Риштан 19 В в Ташкенте Мухаммадбабура Ходжаева, который подлежит сносу...
    Дом на улице Риштан 19 В в Ташкенте Мухаммадбабура Ходжаева, который подлежит сносу…

    Информационные войны

    На прошлой неделе Ц-1 сообщал, что против Ходжаева готовится очередной информационный вброс. Хокимият Ташкента, используя свое влияние на местные СМИ, намерен таким образом подготовить общественное мнение против бизнесмена.

    На минувших выходных в ряде СМИ появилось сообщение городского хокимията, который обвинил застройщика в возведении некачественных домов, а борьбу за свои права и свой бизнес в информационном поле назвал «развязыванием информационной войны».

    «Тропа информационной войны, на которую вышел Мухаммадбабур Ходжаев, конечно, может отвлечь людей от сути его проблемы – недоброкачественной застройки домов. Отвлечь, но не решить. И люди, у которых отваливаются обои и прочие детали новых домов, тоже не замолчат. Так что воевать нужно не с хокимиятом, а с собственными проблемами в качестве и добросовестности работы. Имиджа «борца за справедливость» может, конечно, хватить для отвода глаз, но, увы, ненадолго.

    — Домов им не исправить, а разочарованных людей не успокоить. Они будут продолжать отстаивать свое право на качество домов, в которые вложены их немалые деньги. В том числе, вполне возможно, и через суд. И здесь информационные игры уже не помогут. Это вам не хокима обвинять», – говорится в сообщении пресс-службы городского хокимията в Facebook.

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Строительство в Узбекистане
    Теги: Мухаммадбабур Ходжаев строительство в Ташкенте Ташкент Хокимият Ташкента
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