Ташкентский журналист обвиняется в заговоре с целью захвата власти

Служба национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, арестовавшая журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиняет его в наиболее тяжком политическом преступлении.

44-летний ташкентский журналист Бобомурод Абдуллаев, по данным Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), обвиняется по статье 159 пункт 4 Уголовного кодекса страны – «Заговор с целью захвата или свержения конституционного строя РУз».

Опытный правозащитник, руководитель ИГНПУ Сурат Икрамов говорит, что это весьма тяжкое обвинение, и он с трудом может вспомнить, когда в Узбекистане, где политические процессы давно стали обыденностью, оно выдвигалось.

Заговор… С кем?

Журналист находится под арестом с 27 сентября в следственном изоляторе СНБ (Служба национальной безопасности) на улице Гвардейской в Ташкенте. Причем первые два дня ареста семья ничего не знала о его местонахождении и терялась в догадках и страхе, что с ним могло приключиться.

Пока ничего неизвестно о составе преступления, в котором подозревается журналист. Как равно и о том, какие его действия могли навлечь на него подобную статью, а также проходит Абдуллаев в деле единственным фигурантом или в группе лиц, если речь идет о заговоре…

Сложность в изучении его дела возникла и потому, что супруга Абдуллаева Катя Балхибоева в субботу неожиданно отказалась от услуг адвоката, и поэтому в минувшие дни ни у кого не было законного права на ознакомление с материалами следствия.

По словам Икрамова, супруга журналиста, впервые столкнувшаяся с такой ситуацией, пребывала в шоке. Кроме того, возможно, что в СНБ ей посоветовали не поднимать шум, отказаться от независимого адвоката, и тогда ее мужу будет легче, говорит правозащитник.

Сама Катя дважды побывала на свидании с мужем, но говорить что-либо о встрече, обвинении и состоянии Бобомурода она отказывается.

Сегодня на запрос Ц-1 она ответила, что извиняется, но ничего не может сказать.

Бобомурод Абдуллаев – напористый и смелый журналист, никогда не делавший тайны из своих мыслей и чувств. Он сотрудничал с радио «Озодлик», Институтом по освещению войны и мира (IWPR), являлся создателем портала «Озод Овоз» («Свободный голос»).