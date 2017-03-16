Ташкентский журналист – под давлением Минюста из-за статьи о нотариусах

После статьи Жамшида Ниязова в газете «Жамият» о незаконных поборах у нотариусов Минюст Узбекистана преследует автора, а не героев публикации.

«Журналист, опубликовавший критическую статью о черных делах нотариусов, остается под давлением, – пишет у себя в блоге Санжар Саид, коллега Ниязова. – Но все молчат, никто не выступил в его защиту».

По информации Саида, автора публикации несколько раз вызывали в Министерство юстиции. К нотариусам, о которых он писал, претензий нет.

«Пока я сидел в ожидании нотариуса, стал очевидцем еще более удивительных дел, – писал в своей статье Ниязов. – С людей, пришедших после меня, за оформление договора об аренде или безвозмездном использовании, удерживали 150–160 тысяч сумов (18–20 долларов США по теневому курсу. – Ред.). Можно предположить, что и за совершение других нотариальных действий взимались суммы больше установленных прейскурантом».

Журналист, столкнувшийся с коррупцией в нотариальных конторах, стал свидетелем и того, что там от клиентов требуют плату за услуги только наличными, которые проводят в кассе как электронные платежи. Он также сообщил о случаях бюрократии и коррупции, с которыми он столкнулся в процессе оформления временной прописки в Ташкенте.

Коллега, который выступил в защиту Ниязова в своем блоге, задается вопросами: «Кто накажет мошенников, получающих от клиентов взятку только за то, что ставят печать на документ? Почему должностные лица Министерства юстиции не отвечают перед народом за действия их подопечных?»

Саид констатирует, что за каждым из нотариусов «стоит мощный «танк», перед которым журналист чувствует себя беззащитным.