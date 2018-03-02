Ташкентский зоопарк ищет партнера для слонихи

Азиатская слониха по кличке Путри, половозрелая самка 14–15 лет, одиноко бродит по вольеру в зоопарке Ташкента. Отсутствие партнера вызывает у нее гормональный сбой.

Пришла весна. В столичном зоопарке Узбекистана начинается особая пора – период размножения. Птицы и животные начинают брачные игры и ухаживания.

Сотрудники зоопарка стараются обеспечить животным хорошие условия содержания. К примеру, их беспокоит положение слонихи по кличке Путри. Она находится в фертильном возрасте, но не может родить слоненка из-за отсутствия партнера.

Сейчас администрация зоопарка обеспокоена поиском достойного кавалера. Этот процесс отнюдь не быстрый, руководство ведет переговоры с иностранными партнерами.

Слоны – существа социальные. В диких условиях самки образуют семейные группы. Для слонов в неволе губительные последствия имеет не столько возраст, сколько отсутствие «животного» социума.

Скоро сотрудникам зоопарка придется подыскивать подругу для трехлетнего южноафриканского жирафа, которого привезли в Ташкент из Казахстана. Сейчас его уже выпустили в вольер, и длинношеее животное наслаждается вкусом весенней травы.

О новорожденных детенышах руководство Ташкентского зоопарка предпочитает не сообщать сразу, так как малыши еще слабы и не все проходят через природные силы естественного отбора.