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    Ташкентский зоопарк ищет партнера для слонихи

    Азиатская слониха по кличке Путри, половозрелая самка 14–15 лет, одиноко бродит по вольеру в зоопарке Ташкента. Отсутствие партнера вызывает у нее гормональный сбой.

    Слониха в зоопарке Ташкента Путри; фото: tashkentzoo.uz
    Слониха в зоопарке Ташкента Путри; фото: tashkentzoo.uz

    Пришла весна. В столичном зоопарке Узбекистана начинается особая пора – период размножения. Птицы и животные начинают брачные игры и ухаживания.

    Сотрудники зоопарка стараются обеспечить животным хорошие условия содержания. К примеру, их беспокоит положение слонихи по кличке Путри. Она находится в фертильном возрасте, но не может родить слоненка из-за отсутствия партнера.

    Сейчас администрация зоопарка обеспокоена поиском достойного кавалера. Этот процесс отнюдь не быстрый, руководство ведет переговоры с иностранными партнерами.

    Слоны – существа социальные. В диких условиях самки образуют семейные группы. Для слонов в неволе губительные последствия имеет не столько возраст, сколько отсутствие «животного» социума.

    Скоро сотрудникам зоопарка придется подыскивать подругу для трехлетнего южноафриканского жирафа, которого привезли в Ташкент из Казахстана. Сейчас его уже выпустили в вольер, и длинношеее животное наслаждается вкусом весенней травы.

    О новорожденных детенышах руководство Ташкентского зоопарка предпочитает не сообщать сразу, так как малыши еще слабы и не все проходят через природные силы естественного отбора.

    Источник:Ц-1
    Темы: Животные в Центральной Азии, Ташкент, Узбекистан
    Теги: зоопарк Зоопарк в Ташкенте Ташкент Узбекистан
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