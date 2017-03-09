Ташкентским пенсионерам разрешили бесплатно ездить в метро

В столице Узбекистана с 15 марта – бесплатный проезд для пенсионеров с 10 до 16 часов в метрополитене. Но они чаще пользуются автобусами.

Шавкат Мирзиёев спустя три месяца после победы на президентских выборах выполнил одно из предвыборных обещаний, озвученное 24 ноября 2016 года.

С момента избрания Мирзиёева президентом правительству Узбекистана понадобилось три месяца на реализацию этого пункта его программы – соответствующее постановление было опубликовано 9 марта, сообщает Газета.uz.

Руководитель ташкентской подземки Ойбек Худайкулов рассказал, что пассажиров преклонного возраста со всей страны будут пропускать бесплатно через отдельный турникет после предъявления контролеру пенсионного удостоверения. Ограничение количества бесплатных поездок с 10 до 16 часов не предусмотрено.

На метро в Ташкенте далеко не уедешь

Новость о бесплатном проезде многие пенсионеры восприняли равнодушно. Дело в том, что все три линии метрополитена в Ташкенте не достигают крупнейших спальных районов города, в которых проживает основная часть жителей.

Большинству пассажиров приходится доезжать до станций метро на автобусах, такси и маршрутках. И пока не построены дополнительные станции в Сергелийском и Юнусабадском районах, метро нельзя назвать удобным городским транспортом, в том числе для пенсионеров.

«Я езжу за молоком и каймаком на Куйлюкский базар, за сухофруктами – на Янгиабад, – говорит жительница Юнусабадского района Гульнара-опа. – Мне проще заплатить и поехать на маршрутке, чем пешком идти полчаса до метро, а потом оттуда ехать на автобусе до базара».

Пенсионерка говорит, что очень ценит заботу президента о пенсионерах, но бесплатными услугами метрополитена пользоваться едва ли станет.

В таком же ключе высказались другие пенсионеры: говорят, что гораздо полезнее были бы льготы на проезд в автобусах, курсирующих во все точки города.

Проезд – за счет госбюджета

Расходы по перевозке пенсионеров возьмет на себя государственный бюджет. Это важно для дирекции метрополитена, где до недавнего времени жаловались на убыточность.

Работа милиционеров, охраняющих вход в каждую станцию и проверяющих сумки пассажиров, раньше оплачивалась из бюджета метрополитена.

С переходом столичной подземки в структурное подразделение акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» об этой проблеме больше не вспоминали.