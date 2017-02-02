Ташкентского предпринимателя Олима Сулаймонова вызвали в суд… по телефону

Предприниматель Олим Сулаймонов, записавший в Youtube обращение к президенту РУ о коррупции, сегодня в 14.30 должен явиться в суд Ташкента в качестве обвиняемого.

Приглашение в суд 51-летнему предпринимателю из Ташкента, руководителю двух компаний: «Оптима» – по импорту-экспорту и «Дурмон бизнес курилиш» — по строительству» – поступило неожиданно.

Накануне ему позвонил судья по фамилии Камолов из уголовного суда Мирзо-Улугбекского района столицы и сообщил, что он обязан явиться в суд 2 февраля в качестве обвиняемого по делу, возбужденному против него городской прокуратурой Ташкента.

Понимая спонтанность приглашения, судья позволил предпринимателю прийти в суд не в 10 часов утра, как планировалось, а после обеда – в 14.30.

На возражения Сулаймонова, что он не может явиться в суд без повестки, без адвоката и возможности ознакомиться с делом и предъявленным против него обвинением, судья заявил, что его звонок и является повесткой: «Что я вам звоню – это телефонограмма», – сказал Камолов.

По информации предпринимателя, он обвиняется по статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана: «Мошенничество».

В чем оно заключается, Сулаймонов не знает.

Отказался платить

Предприниматель получил известность, когда 31 октября 2016 года опубликован на канале Youtube обращение на имя тогда еще врио президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о том, что является жертвой вымогательства со стороны Юнусабадского районного департамента Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В апреле прошлого года сотрудник этого департамента Дильшод Хазраткулов явился к Сулаймонову с проверкой, а затем, по словам последнего, потребовал перевода 48 млн сумов на счет некой фирмы и взятки в размере 30 тысяч долларов.

Когда предприниматель отказался выплачивать деньги, по решению департамента в банках были закрыты счета его компаний. В итоге без работы остались 16 сотрудников, а также был сорван контракт на один миллион долларов США с Россией на поставки сельхозпродукции.

Мирзиёев помог… ненадолго

Оставшись более чем полгода без работы, а затем и возможности кормить семью, Сулаймонов решился на отчаянный шаг – 31 октября 2016 года опубликовал видеообращение к Мирзиёеву.

За несколько дней оно набрало около 200 тысяч просмотров, сотни людей связались с предпринимателем лично и говорили, что он раскрыл не личную проблему, а боль всего частного бизнеса страны, благодарили его за смелость и благословляли на успешный исход.

После такой огласки и фурора Сулаймонов был приглашен в Генпрокуратуру в Ташкенте, где ему пообещали честно рассмотреть его дело, а счета его компаний были немедленно разблокированы, и он смог вновь возобновить работу.

Почему в январе 2017 года органы прокуратуры снова тревожат его, Сулаймонов не понимает. Он просил судью дать ему время нанять адвоката и ознакомиться с обвинением, но звонивший ему Камолов был непреклонен и требовал его явки в суд.

Президент пытается…

Президент Шавкат Мирзиёев пытается урезонить органы надзора в стране, в частности, прокуратуру, пытаясь создать лучшие условия частного бизнеса и предпринимательства.

8 января в Узбекистане был объявлен Днем работников прокуратуры. Подарив прокурорам праздник, Мирзиёев обратился к ним с просьбой быть справедливыми, соблюдать законность прежде всего в отношении предпринимателей.

«Если предприниматель будет богатым, то богатым будет и государство. Необходимо создать широкие условия для деловых людей. Прокурор должен помогать и поддерживать предпринимателей», – сказал президент на встрече в руководящим составом прокуратуры накануне их праздника.

5 октября 2016 года указом президента Узбекистана был принят закон «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата», который должен повысить ответственность должностных лиц за незаконное вмешательство и воспрепятствование предпринимательской деятельности в стране и ее необоснованное приостановление.

Помимо этого, в Сенате Олий Мажлиса (парламент) была создана комиссия по контролю за деятельностью прокуратуры, а с нового года введена система отчетности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел.

Предприниматель Олим Сулаймонов надеется на то, что предпринимаемые властями меры смогут защитить его самого и его дело.

«Меня хотят посадить, до каких пор можно давить предпринимателей в стране, когда нам дадут работать?», – вопрошает он.