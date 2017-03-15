Ташкентцы создают черный список нянь и домработниц

Воровство, пьянство и просьбы одолжить денег без возврата — за это няни и домработницы могут попасть в «Черный список нянь и домработниц».

Жители столицы Узбекистана создали в соцсети Фейсбук группу «Черный список нянь и домработниц», куда пишут о неприятностях с помощниками по дому.

В группе сегодня 3,8 тысячи участников. В «черном списке» за три месяца существования группы – около десяти человек. Администраторы обещают убрать посты в случае, если провинившиеся попытаются исправиться. Например, вернут работодателям одолженные деньги.

Администратор группы Наталия Л. говорит, что лично проверяет все данные и публикует пост только после заверения заявителя в готовности на очную ставку с няней или домработницей.

«Фрекен Бок» с тюремным прошлым

Малика Г., собственница агентства по подбору персонала, поделилась историей проверки одной из претендентки на работу няней. Запрос в МВД показал, что женщина имеет судимость по 135-й статье УК («Торговля людьми») и отбыла пятилетний срок в колонии.

Няню на работу не взяли, но на следующий день та похвасталась, что самостоятельно устроилась в семью.

Нурзаду Н. работодатель уволил за то, что няня узнала пароль Wi-Fi у детей и целыми днями пользовалась Интернетом. За детьми смотрела, только если работодатели замечали, что она бездельничает.

Числится в «черном списке» и учительница английского Жанар Раимбекова – она пришла к ученику пьяной.

Одолжили без возврата

Среди нянь, гувернанток и домработниц распространена практика одалживания денег, возвращать которые они не собираются.

В недобросовестности обвиняют и Гульчехру Х., которая вскоре после трудоустройства начала жаловаться на здоровье матери и семейные проблемы и попросила 500 тысяч сумов авансом (около 65 долларов по теневому курсу). Получив деньги, на работу больше не вышла и на звонки не отвечала. Администрация группы обещает убрать Гульчехру из списка, как только она вернет долг.

Участница группы Александра Музыка рассказала, как одолжила няне 200 долларов и с тех пор ее не видела.

Известная в Ташкенте массажистка Майя П., как оказалось, воровала деньги – скрытая камера, установленная в доме, зафиксировала, что массажистка копается в сумке клиентки.

Администратор Наталия вспоминает еще один случай: няня в прошлом году воспользовалась моментом и украла драгоценностей на 150 тысяч долларов. Работодатели подали в суд – преступница получила восьмилетний тюремный срок.

Просят видео как доказательство

Чтобы внести няню или домработницу в «черный список», создатели группы просят предоставить личные данные не только няни, но и работодателя, и желательно доказательство проступка – видео с камер наблюдения.

Также Наталия называет установку камер наблюдения и обращение в специализированное агентство, которое проверит няню, лучшей профилактикой приема на работу недобросовестных сотрудников.

«В милицию мы не обращаемся, оставляем это право за работодателем, но активно участвуем и помогаем потерпевшему. Многие работодатели ленятся идти домой к своим работникам, но для безопасности своего дома и ребенка это необходимо сделать», – резюмирует Наталия.

Няни с хорошим русским востребованы в России

Найти хорошую няню в Ташкенте – дорогое удовольствие. По словам сотрудников агентств, женщины европейской национальности с хорошим русским и знанием методик раннего развития часто уезжают в Россию, где могут рассчитывать на зарплату от 500 до 1000 долларов в месяц.

Заработок няни в Ташкенте зависит от продолжительности работы и функционала. Высокой считается зарплата в 250–300 долларов.

Часто за эти деньги приходится не только смотреть за малышом, но еще и готовить, и убирать.

Почасовая оплата стартует от 7 тысяч сумов в час (около 90 центов США по курсу черного рынка). Но «почасовые» няни могут получать и 10, и даже 12 тысяч сумов за час (1,2–1,6 доллара в час). Дневная оплата в среднем составляет 40–80 тысяч сумов (5–10 долларов).