Татьяна Закирова подает жалобу в Генпрокуратуру РУз против Шерзода Кудратходжаева

Жительница Ташкента Татьяна Закирова, пострадавшая от националистической выходки ректора Университета журналистики РУз, готовит жалобу в Генпрокуратуру страны.

59-летняя жительница Ташкента Татьяна Закирова завтра, 2 октября, намерена отнести в Генеральную прокуратуру Узбекистана жалобу на ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций – 44-летнего Шерзода Кудратходжаева.

В интервью Ц-1 она сообщила, что готова привлечь ректора к ответственности за разжигание национальной розни.

Во время случайной встречи в районе Ц-5 в Ташкенте в середине августа Закирова была оскорблена Кудратходжаевым, который отказался говорить с ней на русском языке и в грубой манере заявил, чтобы она «учила узбекский язык», так как «60 лет ела узбекский хлеб…» На возражения женщины, что она будет жаловаться, ректор ответил: «Иди жалуйся Путину».

Инцидент, как выяснилось позже, был записан на видео и выложен в Сеть. На видео можно слышать, как ректор грубит женщине и бросает ей: «Бл.дь, говори по-узбекски». Затем стыдит ее: «Уят. Уят» («Позор, позор»).

После огласки инцидента Кудратходжаев записал видеозаявление, в котором сказал, что он не посылал Закирову в Россию, но личных извинений не принес, выразив лишь сожаление, что перешел в разговоре с ней на «ты».

Кудратходжаев — не одинок

По словам Закировой, она была шокирована инцидентом. Ей пришлось лечиться, чтобы восстановить здоровье после пережитой психологической травмы. Но спустя какое-то время она стала думать о том, что не стоит жаловаться на ректора в правоохранительные органы – пусть случившееся останется на его совести.

Но, как делится женщина, привлечь внимание прокуратуры ее заставил отклик многих граждан Узбекистана, которые в соцсетях писали откровенно националистические высказывания, низвергали право на общение на других языках в Узбекистане, а также права представителей нетитульной национальности.

«Видя, что огромное количество людей разделяют мнение Кудратходжаева, поддерживают и оправдывают его поведение, я решила, что этому инциденту должен дать оценку правоохранительный орган», – говорит Татьяна.

Татьяна Закирова, учительница на пенсии, говорит, что как бывшему педагогу ей небезразлично то, как думают и мыслят молодые люди в Узбекистане.

«Молодежи ни в коем случае нельзя приходить к мнению, что такое обращение с представителем другой национальности, говорящим в силу причин на другом языке, может быть приемлемым», – заявляет она.

Многонациональный Узбекистан

О себе Закирова рассказывает, что оказалась в Узбекистане крошечным ребенком – это не был ее выбор.

Советский строй в 20-х годах выслал в Среднюю Азию семью ее бабушки, в то время маленькой девочки. Когда бабушка стала взрослой, то сама в 1938 году была репрессирована и отправлена на Дальний Восток.

Там у бабушки родилась дочь. Они жили в Якутске, где будущая мать Татьяны выходит замуж за россиянина. В 1956 году, когда семья была реабилитирована и получила право на перемещение по стране, решила вернуться в Узбекистан, в то время Татьяне было полтора года.

Проживая в Ташкенте, по словам Закировой, она никогда не подвергалась дискриминации и оскорблению по национальному признаку, ее всегда уважали и соседи, и коллеги по работе.

Инцидент с Шерзодом Кудратходжаевым стал для нее первым такого рода. Как говорит Татьяна Закирова то, что ее обидчиком оказался ректор вуза, стало для нее шоком, но это должно быть еще большим шоком для страны и ее руководства…

«Как педагог я не могу допустить, что подобное поведение ректора осталось безответным», – говорит Татьяна Закирова.