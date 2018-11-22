Дорогие читатели, информационная служба Ц-1 берет технический перерыв до 26 ноября. Спасибо за понимание.
Дорогие читатели, информационная служба Ц-1 берет технический перерыв до 26 ноября. Спасибо за понимание.
Фермеров в регионах Узбекистана и Каракалпакстана заставляют поклясться на верность… выполнению сельхозпланов.Узбекистан
Экс-президент КР Алмазбек Атамбаев нарушил молчание и дал обширное интервью о внешней политике, своем богатстве, коррупционных скандалах и окончании дружбы с Сооронбаем Жээнбековым.Кыргызстан
Бесспорно, все граждане Узбекистана должны владеть узбекским языком. Но давайте быть честными и признаемся, что за минувшие с независимости годы власти РУз не сделали ничего, чтобы свою уверенность в будущем граждане начали связывать именно с этой страной, а тем более – со знанием государственного языка.Узбекистан
Шерзод Ташпулатов из кишлака Лалмикор Галляаральского района Джизакской области три раза судился с бывшим одноклассником, продавшим ему в рассрочку «Нексию-2», а затем забравшим машину.Узбекистан
3,4 млн человек, выехавших в 2018 году за пределы Узбекистана, покинули родину в поисках работы, говорится в отчете Госкомстата страны.Узбекистан
Фермеров в регионах Узбекистана и Каракалпакстана заставляют поклясться на верность… выполнению сельхозпланов.Узбекистан
Скандалом закончилась попытка призвать к совести руководителей частного учебного центра в Бухаре, обучающиеся которого обратились в городское Общество защиты прав потребителей с жалобой.Узбекистан