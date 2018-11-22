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    Технический перерыв

    Дорогие читатели, информационная служба Ц-1 берет технический перерыв до 26 ноября. Спасибо за понимание.

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    Источник:Ц-1
    Теги: Ц-1 Центр-1
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