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    Термезская семья: из закутка на автостоянке – в двухкомнатную квартиру

    Семья Джаббаровых, изгнанная в начале октября из закутка на автостоянке в Термезе, с субботы проживает в двухкомнатной квартире – помог Комитет женщин Узбекистана.

    xotin-qizlar
    Эмблема Комитета женщин Узбекистана; wcu.uz

    Комитет женщин Узбекистана сообщил Ц-1, что проблема семьи Джаббаровых из города Термеза Сурхандарьинской области страны близка к разрешению.

    При участии представителя комитета в минувшую субботу, 27 октября, семья Джаббаровых временно переехала в двухкомнатную квартиру, которая находится в той же термезской махалле «Жайхун», что и их прежнее жилье. За аренду этого жилья платит хокимият города.

    В этой квартире Джаббаровы будут проживать временно, до весны 2019 года, когда будет готова их новая квартира, которую они получат при содействии комитета, готового оплатить 30% от ее стоимости.

    24 октября Ц-1 писал о семье, с 2010 года проживавшей на территории автостоянки махалли «Жайхун» в Термезе. Супруги и трое детей, один из которых был усыновленным сиротой, занимали там небольшое помещение, муж зарабатывал тем, что мыл машины постояльцев, в жена – уборкой территории.

    После обращения Максуды Джаббаровой к местным властям об оказании содействия в получении жилья, поводом для которого стало постановление правительства Узбекистана, вышедшее в августе 2017 года, о помощи малоимущим с жильем, к ним 8 октября этого года нагрянула комиссия.

    В состав комиссии входили председатель Комитета женщин города Термеза М. Кенжаева, председатель схода граждан махалли М. Худойбердыев и участковый инспектор.

    После проведения инспекции они вынесли решение о выселении семьи с автостоянки.
    Помещение, где они проживали, было разрушено, а их вещи, включая нехитрую мебель, выбросили на улицу.

    Разрушенный закуток Джаббаровых на стоянке в Термезе…

    Начальника же автостоянки напугали, сказав, что если после этого он даст место для жилья бомжам, то его точку снесут.

    Комитет женщин отреагировал на статью Ц-1 о положении семьи Джаббаровых, потребовав публикации опровержения, но затем провел проверку ситуации на месте и нашел временное решение проблемы.

    Максуда Джаббарова сегодня утром в интервью Ц-1 рассказала, что ее семья рада тому, что не живет на улице, а в квартире. По словам женщины, им показали их будущий дом, который расположен в Джаркурганском районе Сурхандарьи, в настоящее время он представляет «какие-то катакомбы», нежели жилье, но местный хокимият обещает в ближайшее время начать ремонт и сделать его удобным для жилья.

    Но, как утверждает Максуда, новый дом, как она поняла, ее семье предоставляется совершенно бесплатно.

    Новое местожительство означает, что дети Джаббаровых, которые учатся в Термезе, поменяют школу, супруги к тому же обеспокоены, найдут ли работу в Джаркургане, но считают, что, имея крышу над головой, можно решить все проблемы.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: Комитет женщин Узбекистана Сурхандрьинская область Узбекистан
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