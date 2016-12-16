Теряющий власть Азимов и новые лица в правительстве Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев формирует свою команду во власти. Старожилу правительства Рустаму Азимову места в ней не нашлось.

Указом президента Узбекистана новым главой Министерства финансов стал Батыр Ходжаев.

На этом посту он сменил старожила правительства Рустама Азимова. Ранее президент Шавкат Мирзиёев сделал несколько ключевых перестановок в правительстве и парламенте.

Главным кадровым решением руководителя страны стало назначение на пост премьер-министра Абдуллы Арипова 14 декабря.

Азимов теряет власть

Рустам Азимов, занимавший при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове должность первого вице-премьера и неформально считавшийся одним из кандидатов на пост президента, стремительно теряет власть.

Азимова не допустили на президентские выборы, а затем и лишили возможности стать председателем правительства, хотя упорные слухи об этом ходили в Узбекистане с сентября.

Теперь Азимова лишили должности министра финансов, поста первого вице-премьера и ограничили круг его обязанностей.

До президентских выборов он курировал в Кабинете министров вопросы макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения иностранного капитала, комплексного развития территорий, образования и науки.

Теперь он отвечает за макроэкономическое развитие, структурные преобразования и привлечение иностранных инвестиций.

Совершенно очевидно, что Мирзиёев формирует в правительстве круг преданных ему людей, в котором Азимову не нашлось места.

Из заместителей в начальники

Рустама Азимова, проработавшего министром финансов почти 12 лет, сменил Батыр Ходжаев.

Последним местом работы Ходжаева было Министерство экономики. С 2011 года он занимал должность заместителя министра экономики по вопросам макроэкономических параметров, финансово-валютного баланса и разработки республиканской инвестиционной программы.

Карьеру в качестве чиновника выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта начал в 1992 году, став заместителем хокима Чиланзарского района Ташкента.

До 2000 года он успел поработать заместителем хокима Ташкента, заместителем председателя Госкомимущества, заместителем начальника Информационно-аналитического управления правительства и заместителем главы Государственного налогового комитета.

В 2005 году он стал советником президента по социально-экономической политике. Годом позже назначен министром экономики.

В 2009 году Ходжаев занял пост заместителя премьер-министра, с 2011 года – заместителя министра экономики.

Возвращение в большую политику

Структурные изменения произошли в составе Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента).

Вместо Комитета по внешнеполитическим вопросам сформирован Комитет по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма. Главой Комитета стал Садык Сафаев, в двухтысячные работавший в структуре МИДа.

Он также занял кресло заместителя председателя Сената.

7 декабря, в канун 24-й годовщины Дня Конституции, Шавкат Мирзиёев заявил, что дипломатам необходимо заниматься не только политическими вопросами за рубежом, но и привлечением инвестиций. Контролировать их работу призван Садык Сафаев.

Глава «дипломатического» Комитета Сената в 1990 году стажировался в Гарвардском университете (США).

С 1991 года Сафаев был назначен ведущим консультантом, заведующим отделом международных экономических связей аппарата президента.

В 1992 году он занимал пост заместителя министра по внешнеэкономическим связям, в 1993 году – министра иностранных дел.

Как сообщается на сайте Сената, в разное время Сафаев возглавлял дипмиссии Узбекистана в Германии и США.

В 2005 году он лишился министерского кресла и перешел на работу в Университет мировой экономики и дипломатии.

Сафаева считают прозападным политиком, имеющим тесные связи с американской политической элитой. Его уход из большой политики в 2005 году связывают с охлаждением узбекско-американских отношений.

Медицина в руках медика

14 декабря в рамках инаугурации Шавкат Мирзиёев пообещал обновить руководство Министерства здравоохранения.

Новоназначенный глава Минздрава Адхам Икрамов уже назначил себе заместителя. Им стала Эльмира Баситханова, ранее возглавлявшая Комитет женщин Узбекистана.

Адхам Икрамов является выпускником Ленинградской военно-медицинской академии, имеет степень доктора медицинских наук.

В 2009 году он занял должность министра здравоохранения, в 2012 году – вице-премьера по вопросам образования, здравоохранения и социальной политики.

С 2015 года работал заместителем премьер-министра по вопросам культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты.

В правительстве Арипова он будет курировать здравоохранение, экологию, охрану окружающей среды, физическую культуру и спорт.

Локомотив правительства

Первым заместителем премьер-министра Абдуллы Арипова стал еще один выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта Ачилбай Раматов.

Он «подвинул» на этой должности Рустама Азимова.

До последнего времени Раматов занимал пост председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари». В правительстве он будет курировать комплексное развитие территорий и коммунальной сферы, транспорт, капитальное строительство и строительную индустрию.

В 2013 году Раматову присвоено звание Героя Узбекистана («Узбекистон кахрамони»).

У женщин Узбекистана – новый лидер

Шавкат Мирзиёев назначил на должность главы Комитета женщин Узбекистана и вице-премьера Танзилу Нарбаеву. В этой должности она сменила Эльмиру Баситханову, перебравшуюся в Минздрав.

О новом вице-премьере известно лишь то, что она с 2010 года занимала пост главы Федерации профсоюзов Узбекистана.

Новый министр сельского хозяйства

Новым министром сельского и водного хозяйства и по совместительству вице-премьером стал Зойир Мирзаев, пишет правительственный портал . Он сменил на посту министра Шухрата Тешаева.

Свежеиспеченный заместитель премьер-министра имеет экономическое образование. Последним местом его работы был хокимият Самаркандской области, которым он руководил. Всю свою карьеру Мирзаев провел на различных управленческих должностях в Самаркандской области.

Заместители председателя правительства Гуломжон Ибрагимов и Улугбек Розукулов остались при своих должностях.

Первый будет отвечать за вопросы геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности; второй – за развитие экспортного потенциала и машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.