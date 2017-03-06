Топ-10 самых разбитых дорог Ташкента

Весна обнажила ужасное состояние дорог в столице Узбекистана – Ц-1 составил рейтинг десяти худших.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей программе пообещал ташкентцам самый лучший город и лучшие дороги. Он упразднил госкомпанию «Узавтойул» и учредил Государственный комитет по автомобильным дорогам.

С его избранием стартовали масштабные транспортные проекты в Ташкенте и регионах. Однако пока что эти перемены никак не отразились на состоянии дорог в столице Узбекистана.

Автомастерские в эти дни забиты под завязку – автовладельцы тратят на ремонт подвески и балансировку колес сотни тысяч сумов.

Редакция Ц-1 составила рейтинг десяти дорог Ташкента, которые исправно «кормят» автомастерские.

Улица Кипчак (Сергелийский район)

Худшие дороги в Ташкенте – в Сергелийском районе. На главной улице района – Кипчак – скорость движения не превышает 40–50 км/ч.

Дорога напоминает марсианский пейзаж с кратерами от падения метеоритов. Именно эта дорога ведет к массиву «Спутник», где строятся десятки многоэтажных домов и наземное метро.

Глубина ям и выбоин здесь достигает 6–8 сантиметров, в диаметре – до 1,5 метра.

Улица Самарканд Дарвоза (Шайхантахурский район)

Участок дороги от базара «Чорсу» до ТРЦ Samarkand Darvoza ежедневно пропускает тысячи машин. Асфальт на улице Самарканд Дарвоза разбит, всюду присутствуют сколы и проломы.

Качественное асфальтовое покрытие начинается только на подъезде к торговому центру.

Улица Абдурауфа Фитрата (Мирабадский район)

В Мирабадском районе можно выделить с десяток разбитых дорог. В районе базара «Куйлюк» водители вынуждены объезжать ямы и провалы, при этом необходимо уворачиваться от других участников хаотичного движения.

По совокупности проблем мы выделили улицу Абдурауфа Фитрата. Здесь есть и ямы глубиной до 7 сантиметров, диаметром – до метра, а также сколы, проломы, волны, сдвиги («гармошка») асфальтового покрытия.

Улица Ахмада Дониша (Юнусабадский, Алмазарский районы)

Шестикилометровую дорогу нельзя назвать самой разбитой в Ташкенте, но у столичных водителей она на плохом счету.

Все дело в трех мостах, металлические перегородки которых существенно повреждают амортизацию и колеса машин.

Езда по мостам напоминает езду на поезде. Качество асфальтового покрытия также оставляет желать лучшего – на всем протяжении улицы Ахмада Дониша зияют ямы глубиной до 5 см и многочисленные трещины и разломы.

Кулоктепа – Джумамасжид (Юнусабадский район)

Отрезок дороги от автосалона «Юнусабад» до супермаркета «Корзинка» в Юнусабадском районе не первый год ожидает реконструкции.

С 2011 года, когда трамвайные пути демонтировали, улицу Кулоктепа не заасфальтировали. Трещины, сколы, проломы, волны, ямы глубиной до 5–6 сантиметров наблюдаются по всей длине улицы.

Хуже ситуация на улице Джумамасжид, которая берет начало на улице Кулоктепа и доходит до здания посольства США.

Несмотря на то что асфальт здесь укладывали пару лет назад, дороги испещрены ямами, асфальт проседает в нескольких местах.

Ташкентская кольцевая автодорога

Ташкентская кольцевая автомобильная дорога (ТКАД), которую в народе называют «бетонкой», попала в наш рейтинг по совокупности недостатков. Нельзя выделить отдельный отрезок трассы и охарактеризовать его как худший.

Разломы, трещины и ямы зияют на всем протяжении 67-километровой обводной дороги. Хроническая «болезнь» ТКАД – «гармошка», образующаяся в результате торможения большегрузов.

Уста Ширин (Алмазарский район)

Одна из самых нелюбимых улиц для водителей Ташкента и сегодня представляет собой жалкое зрелище. Выбоины, трещины, разломы и ямы глубиной от 4 до 8 сантиметров дополняются постоянным потоком грузовых автомобилей, разбивающих без того плохой асфальт.

Худший участок улицы Уста Ширин находится у рынка строительных материалов «Джами».

Улица Камарнисо (Алмазарский район)

Относительно свежая дорога в сторону нового ТашМИ (Ташкентского мединститути) просто усеяна глубокими ямами и разломами асфальта.

Водители стали ставить маячки посреди ям, чтобы их было видно издалека. При плохом освещении ночной проезд по улице Камарнисо может обойтись автовладельцу в копеечку.

По иронии судьбы, здесь же находится крупнейшая в районе автошкола.

Улица Садыка Азимова (Яшнабадский район)

Одна из центральных улиц Ташкента, названная в честь отца нынешнего вице-премьера Рустама Азимова, сегодня тоже в неудовлетворительном состоянии.

На этой дороге и прилегающей к ней улице Махтумкули (бывшая Тараккиет) виднеются разломы, проседания грунта, трещины, отслаивающийся асфальт. Улица постепенно приходит в запустение, как и расположенный здесь неработающий элитный бутик Гульнары Каримовой.

Улица Боткина (Яшнабадский район)

Небольшая и незначительная в масштабах города улица Боткина попала в рейтинг худших по одной причине: по ямам и выбоинам пациентов везут в одну из самых популярных частных клиник столицы – «МДС-Сервис».

Страшно представить, как водители реанимобилей доставляют экстренных больных по такой разбитой дороге.

В ожидании ремонта узбекистанцы в соцсетях делятся снимком цветов, рассаженных в ямах на асфальте, и шутят, что это последний способ победить бездорожье.