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    Трудности перевода: Кудратходжаев вновь проявил нетерпимость к русскому языку

    В Узбекистане разразился новый скандал вокруг ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева, вновь продемонстрировавшего, что «испытывает трудности» от существования в стране русского языка.

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    Шерзод Кудратходжаев (в центре) ведет дискуссию в Международном пресс-клубе; скриншот

    Шерзод Кудратходжаев, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, также являющийся директором Международного пресс-клуба, 7 ноября вновь попал в историю, связанную с русским языком.

    Как сообщили местные СМИ, в тот день на заседании Международного пресс-клуба он снял с выступления спикера, которая должны была говорить на русском языке.

    Им оказалась заместитель начальника управления Министерства дошкольного образования Любовь Евстафьева.

    Кудратходжаев объяснил это тем, что передачу будут смотреть в регионах, поэтому она должна быть на государственном – узбекском языке.

    Случившееся вызвало широкий резонанс в Сети. Пользователи называют Кудратходжаева националистом, требуют его увольнения и удивляются, что власти даже не пытаются бороться с проявлением шовинизма в стране.

    Позже Кудратходжаев заявил, что был неправильно понят, а журналисты поспешили с выводами.

    «Пришел человек, который говорит на русском, поэтому мы попросили, чтобы был человек, который бы говорил на узбекском. Но он был в пути, поэтому пришел позже. К сожалению, некоторые журналисты, которые покинули нас сегодня, интерпретировали это по-другому», – сказал ректор в своем видеокомментарии.

    Стоявшая рядом Евстафьева подтвердила слова ректора.

    Кудратходжаев назвал поступок коллег неправильным, по его словам, СМИ не должны злоупотреблять «этим вопросом». По его мнению, это очень важно для отношений и настроения в обществе.

    «Уят, уят, уят»

    Несмотря на такую показную заботу о настроениях в обществе, Кудратходжаев уже был отмечен в скандале националистического толка.

    В середине августа этого года он оскорбил русскоязычную жительницу Ташкента Татьяну Закирову, которая попросила говорить с ней по-русски. В ответ от ректора она услышала: «Б.ядь, говори по-узбекски… 60 лет ела узбекский хлеб… Уят, уят, уят… (позор, позор, позор)».

    В ответ на угрозу пожаловаться на эту выходку, Кудратходжаев в грубой форме послал Закирову жаловаться Путину – президенту Российский Федерации.

    Эта уверенность ректора в своей безнаказанности оказалась вполне обоснованной. Татьяна Закирова подала заявление на своего обидчика в правоохранительные органы.

    Однако вчера стало известно, что срок рассмотрения заявления в Генпрокуратуре истек, и дело было спущено до уровня участкового милиционера, который пока не может застать Кудратходжаева на месте для допроса.

    Источник:Ц-1
    Темы: Национальный вопрос в Узбекистане
    Теги: Узбекистан узбекский язык Шерзод Кудратходжаев
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