Трудности перевода: Кудратходжаев вновь проявил нетерпимость к русскому языку

В Узбекистане разразился новый скандал вокруг ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева, вновь продемонстрировавшего, что «испытывает трудности» от существования в стране русского языка.

Шерзод Кудратходжаев, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, также являющийся директором Международного пресс-клуба, 7 ноября вновь попал в историю, связанную с русским языком.

Как сообщили местные СМИ, в тот день на заседании Международного пресс-клуба он снял с выступления спикера, которая должны была говорить на русском языке.

Им оказалась заместитель начальника управления Министерства дошкольного образования Любовь Евстафьева.

Кудратходжаев объяснил это тем, что передачу будут смотреть в регионах, поэтому она должна быть на государственном – узбекском языке.

Случившееся вызвало широкий резонанс в Сети. Пользователи называют Кудратходжаева националистом, требуют его увольнения и удивляются, что власти даже не пытаются бороться с проявлением шовинизма в стране.

Позже Кудратходжаев заявил, что был неправильно понят, а журналисты поспешили с выводами.

«Пришел человек, который говорит на русском, поэтому мы попросили, чтобы был человек, который бы говорил на узбекском. Но он был в пути, поэтому пришел позже. К сожалению, некоторые журналисты, которые покинули нас сегодня, интерпретировали это по-другому», – сказал ректор в своем видеокомментарии.

Стоявшая рядом Евстафьева подтвердила слова ректора.

Кудратходжаев назвал поступок коллег неправильным, по его словам, СМИ не должны злоупотреблять «этим вопросом». По его мнению, это очень важно для отношений и настроения в обществе.

«Уят, уят, уят»

Несмотря на такую показную заботу о настроениях в обществе, Кудратходжаев уже был отмечен в скандале националистического толка.

В середине августа этого года он оскорбил русскоязычную жительницу Ташкента Татьяну Закирову, которая попросила говорить с ней по-русски. В ответ от ректора она услышала: «Б.ядь, говори по-узбекски… 60 лет ела узбекский хлеб… Уят, уят, уят… (позор, позор, позор)».

В ответ на угрозу пожаловаться на эту выходку, Кудратходжаев в грубой форме послал Закирову жаловаться Путину – президенту Российский Федерации.

Эта уверенность ректора в своей безнаказанности оказалась вполне обоснованной. Татьяна Закирова подала заявление на своего обидчика в правоохранительные органы.

Однако вчера стало известно, что срок рассмотрения заявления в Генпрокуратуре истек, и дело было спущено до уровня участкового милиционера, который пока не может застать Кудратходжаева на месте для допроса.