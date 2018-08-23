Трудовые мигранты из Узбекистана не дождались скидок на билеты в Россию

Спустя восемь месяцев после трагедии в Казахстане национальные перевозчики РУз не предоставили скидочных тарифов для мигрантов.

18 января 2018 года в Актюбинской области в результате пожара в автобусе, следовавшем в Казань, заживо сгорели 52 трудовых мигранта из Узбекистана.

Из-за отсутствия отопления в автобусе пассажиры грелись паяльной лампой, которая и спровоцировала возгорание.

По горячим следам правительство Узбекистана определило ряд мер по недопущению подобных трагедий.

В частности в двухнедельный срок национальные компании «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон темир йуллари», являющиеся монополистами на узбекском рынке пассажирских перевозок, должны были ввести льготные тарифы для соотечественников, выезжающих на работу за границу.

Однако этого не случилось и по сей день. Билеты на рейс в Москву нужно покупать за месяц вперед. До 4 сентября раскуплены все билеты в «регулярном экономическом классе» за 2,5 млн сумов (320 долларов) в одну сторону. Остались места только в бизнес-класс – за 6,73 млн сумов, или 865 долларов.

Аналогичная ситуация сложилась и с железнодорожными билетами. В свободной продаже на ближайшие даты есть билеты в Москву только за 2,63 млн сумов (335 долларов).

Переговоры с российскими и казахстанскими компаниями, занимающимися авиа- и железнодорожными перевозками, о выходе на местный рынок пока застопорились по неизвестным причинам.

Единственный вариант – ехать автобусом

На контрольно-пропускном пункте «Гишт куприк» – «Жибек жолы» («Черняевка») не стало меньше трудовых мигрантов. Как и год назад, с казахстанской стороны здесь работает автостанция, откуда мигранты на старых «Икарусах» отправляются в Самару, Екатеринбург и другие города России.

Стоимость проезда – от 30 долларов. На современных микроавтобусах Scania добраться до России можно за 50 долларов. Примерно в эту же сумму обойдется дорога на легковом автомобиле Lada Largus.

Один из водителей рассказал Ц-1 по телефону, что самостоятельные путешествия опасны, особенно в холодное время года.

«На трассе Сарыагаш – Шымкент часто происходят аварии с микроавтобусами и легковушками. Раньше грешили на дорогу, но теперь покрытие идеальное, а аварий меньше не становится», – говорит частный извозчик.

По его словам, недобропорядочные водители часто обманывают наивных мигрантов. К примеру, соглашаются сделать скидку, а потом пересаживают из комфортабельного внедорожника в старые «Жигули» или вовсе оставляют на дороге.

Но мигрантам некуда деваться: из-за дефицита и высоких цен на авиа- и железнодорожные билеты из Узбекистана в Россию они вынуждены добираться до места работы на автобусах. Вот бесконечная автовереница и тянется круглосуточно от КПП «Гишт куприк» к автостанции «Черняевка».

А тем временем близится осень, и дорожные службы Казахстана ожидают увеличения числа автоаварий в связи с ухудшением погодных условий.