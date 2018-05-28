Трудовые мигранты собираются на пикет в Ташкенте

48 жителей Кашкадарьинской, Ферганской и других областей Узбекистана 30 мая выйдут на пикет в Ташкенте, протестуя против Министерства занятости и трудовых отношений РУз, отправившего их в рабство в РФ.

Пикет запланирован на среду, 30 мая, первоначально он состоится у здания посольства Российской Федерации в Узбекистане, а затем переместится к посольству США.

Участники акции, это 48 жителей Кашкадарьинской, Ферганской, Андижанской и других областей Узбекистана, намерены высказать протест против произвола и лишения прав, которым они подверглись в Якутии (Россия), по сути, порабощения.

В Якутию узбекистанцы попали в октябре 2017 года по направлению Агентства миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений РУз. Договор об их трудоустройстве был заключен с якутской компанией «Алмаз инвестстрой», возглавляемой бывшим узбекистанцем Дугаром Целовальниковым.

Первыми выехали 36 человек, затем к ним присоединились еще 13. Но вместо полноценной работы и обещанной зарплаты в размере от 40 до 80 тысяч рублей (640–1280 долларов США) они оказались на правах рабов.

Как рассказывают трудовые мигранты, на месте у них отобрали паспорта, а затем заставили выполнять самую тяжелую работу, в основном в области строительства, и никаких денег за труд не заплатили, даже 30 тысяч (480 долларов), обещанных уже в Якутии.

Не имея при себе денег, узбекистанцы порой голодали, на видео они записали, как приходилось питаться просто отваренным горохом или рисом.

В итоге в конце января 2018 года трудовые мигранты самостоятельно, кто как смог, вернулись в Узбекистан.

Поскольку их рабство в морозной Якутии (когда они туда прилетели, там было 25–30 градусов мороза, а в разгар зимы температура опустилась до минус 45–50 градусов) случилось по вине Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, мигранты решили добиться от ведомства компенсаций.

19 апреля на Ц-1 вышел материал о положении, в которое попали трудовые мигранты в Якутии, а внутри Узбекистана им на выручку пришла независимая журналистка Малохат Эшанкулова.

С ее помощью 10 представителей мигрантов 15 мая попали на прием к министру занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзоду Кутбиеву.

По словам Эшанкуловой, на встрече Кутбиев сообщил, что он назначен на этот пост недавно и не знает, что раньше творилось в министерстве. Но в любом случае сотрудники, незаконно отправившие жителей Узбекистана в Россию, уже уволены.

«Министр при этом добавил, что он все равно несет ответственность за происшедшее, – говорит журналистка. – И так как в бюджете для погашения задолженности перед гастарбайтерами денег нет, то министерство взыщет причитающиеся людям деньги, подав в суд на якутскую фирму «Алмаз инвестстрой».

Кроме того, министр обещал отправить пострадавших узбекистанцев на заработки законным путем в Канаду, Корею или другие страны, где их ждет высокая оплата труда.

Воодушевившись словами министра, пострадавшие стали ждать результатов. Но, как выяснилось, фирма «Алмаз инвестстрой» на телефонные звонки сотрудников Министерства занятости РУз не отвечает, а с предоставлением вакансий на выгодную работу никто не торопится.

По словам Эшанкуловой, чтобы задать неудобные вопросы, она позвонила в Алмазарское РОВД, где поспешно закрыли уголовное дело на руководство Агентства миграции.

После чего из данного агентства с журналисткой связался его новый директор Равшан Ибрагимов. Он предложил встретиться, обещал позвонить еще раз, но потом исчез.

Но Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана сделало запрос в Федеральную службу по труду и занятости России, откуда в марте пришел ответ, что узбекистанцы были привлечены на работу в качестве каменщиков, бетонщиков и штукатуров.

Трое из них были депортированы за нарушения, допущенные ими ранее режима миграционного учета, а остальные, как выяснилось позже, не имели необходимой квалификации, поэтому были сняты с объекта.

При этом российская сторона утверждает, что они были обеспечены всем необходимым – питание и теплой одеждой.