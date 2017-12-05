Ц-1 на реконструкции

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Глава Узбекистана выступил против применения пыток
Данные, полученные в результате пыток, не будут считаться доказательством в судах – об этом говорится в новом указе президента РУз.Узбекистан
Посольство США в Узбекистане отрицает «акустические атаки»
Посольство США в Ташкенте отрицает, что их сотрудник стал жертвой «акустических атак». Аналогичные звуки лишили здоровья американских дипломатов на Кубе.Узбекистан
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