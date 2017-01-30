Центр клеветы и оскорбления: «Реформатор ли Шавкат Мирзиёев?»

Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте представляет Диалог № 2 «Поговорим о правилах игры», которую пять месяцев ведет в Узбекистане новый президент.

Авторитарный режим в Узбекистане сохраняется, считает политолог Марьям Ибрагимова, но допускает возможность того, что новый президент Шавкат Мирзиёев окажется реформатором-демократом, ведь так мало времени прошло.

Режиссер и кинодеятель Олег Карпов возражает, полагая, что происходящее в стране – это фарс: правительство отменяет визовый режим для граждан 27 развитых стран, то потом уточняет, через пять лет, то же самое, с отменой выездных виз для узбекистанцев или вводом конвертации.

Атрополог и искусствовед Алексей Улько вообще считает, что страну надо менять, начиная с воспитания и образования: дети должны знать с рождения, что брать взятки или давать, поступать в школу или в вуз по блату – нехорошо.

Смотрите Диалог № 2 Центра клеветы и оскорбления на сайте Ц-1 (ниже полный текст беседы):

Участвуют:

Марьям Ибрагимова

Алексей Улько

Олег Карпов

Смотрите 6 февраля на сайте Ц-1 Диалог № 3:

Центр клеветы и оскорбления вызывает дух первого президента РУ Ислама Каримова…

Полный текст Диалога № 2:

Марьям Ибрагимова:

Для нашего общества власть – это что-то святое, недостижимое, божественное.

Наш народ не рассматривает себя как героя истории, как способного творить историю.

Олег Карпов:

А он реально способен?

Алексей Улько:

И нужно ли это?

Олег Карпов:

А то выйдет, натворит истории, как 100 лет назад.

Марьям Ибрагимова:

Что такое демократия – это когда историю творят массы. Вот если бы наш народ видел себя способным участвовать в политике, в истории, он бы так не обожествлял власть и президентов.

***

Марьям Ибрагимова:

Сейчас у нас опять авторитарный режим. Сейчас опять на его авторитете, на нем всё замкнулось, но он может пойти в сторону демократии.

Олег Карпов:

Я, например, не вижу шагов реальных, что что-то вообще собирается меняться. Меня все последние указы не то чтобы разочаровывают, я и не очаровывался реально. Они говорят о том, что есть разговор, какой-то популизм, а реально всё еще хуже. Совершенно замечательно, мне очень понравилось со стикерами. Отменяют стикеры, но вводят паспорта…

***

Алексей Улько:

Я не очень верю, ни в какие меры, которые принимаются сверху. И вот эта вера в то, что может быть навязана какая-то структура, которая вот сейчас будет работать, она идет с советских времен. Капитализм изначально исходил из понятия о естественном росте. Коммунизм предполагал, что должна быть научная система, которая продумывается, а потом сверху навязывается, и всё работает. Но эта рациональная модель тоже не очень работает. Естественно, миф о свободном рынке тоже не работает. Поэтому, наверное, существует какая-то система обучения, которая работает очень постепенно. Где народ порождает инициативу, вызывающую делегирование, делегирование порождает определенный уровень власти, и власть является ответственной перед народом. Но построить такую систему очень сложно…

Марьям Ибрагимова:

И долго-долго.

Алексей Улько:

И, по сути, когда мы говорим, мы молодая страна… уже 25 лет.

Олег Карпов:

Совсем не молодая.

Марьям Ибрагимова:

Засиживаемся в старых девах.

Алексей Улько:

Уже людям, которые тогда пошли в школу, за 30 лет…

***

Марьям Ибрагимова:

Я, казалось бы, должна защищать образование и быть на вашей позиции. Давайте сначала поднимем уровень политического, экономического образования, народ поймет, что такое демократия… Но это очень долгий путь. Мы не можем так долго телиться.

Олег Карпов:

А почему не можем? Куда мы торопимся?

Марьям Ибрагимова:

Да скоро нищета наступит в этой стране.

Олег Карпов:

Да нищета давно наступила.

Марьям Ибрагимова:

Тоже правда.

***

Алексей Улько:

Мне кажется, и неолибералы, и коммунисты, и всевозможные леваки, и правые крутятся вокруг одной и той же проблемы, которая, мне кажется, фундаментально неверна.

Это убежденность, что именно экономика является основой всей структуры общества. На мой взгляд, это лишь одна из частей общества. Возможно, она связана с какими-то энергетическими распределениями внутри этого общества, но это всего лишь часть вопроса. И, как мы видим, внутри этой парадигмы ничего хорошего не выходит. Просто идет перетусовка денег из одних рук в другие. И во всех этих схемах не учитывается вопрос сознания.

И если уж говорить о том, что мы хотим от Мерзиёева или какого-то другого руководителя, то, возможно, речь должна идти не о политизации дехканина или бизнесмена. А о том, что ребенок должен, например, знать, что нехорошо воровать, нехорошо давать взятку, нехорошо устраиваться в институт при помощи мамы, нехорошо подставлять кого-то, нужно работать. Какие-то простые вещи, которые не имеют непосредственного политического веса, которые являются основой любого общества.

Притом, что люди все достаточно одинаковы генетически, мы видим, что в некоторых обществах этот принцип работает, а в некоторых не очень. И можно предположить, что это связано не с расой, не с генетикой, а с системой выстраивания этих отношений в течение длительного времени. И поэтому всякий раз, когда мы говорим, что должен прийти кто-то, который должен что-то поменять, мы фундаментально предполагаем, что та наработка, которая была до этого, она должна или поменяться, или остаться, но в итоге должны поменяться правила игры и на глубинном уровне.

И пока этого не произойдет, я не вижу здесь никаких особых моментов. Я вижу, что это происходит в двух противоположных направлениях. С одной стороны, мы видим поколение людей, которые становятся всё более разумными, ответственными, открытыми, толерантными, широко мыслящими. Одновременно мы видим людей, которые просто теряют совесть и их стяжательство не имеет никаких границ, и им не стыдно за это. Когда-то раньше было стыдно, теперь не стыдно. И вот эти проблемы, мне кажется, и если о них не говорить, то всё остальное теряет силу.

Марьям Ибрагимова:

А мне кажется, что как раз-таки в советском и постсоветском пространстве никогда не понимали, что такое экономика. А кормили народ всегда простым способом – распродавая природные богатства, а экономика так и осталась отсталой.

Вот если бы власть исходила из того, что в первую очередь необходимо поднимать экономику и когда есть деньги, мы можем позволить себе роскошь развивать образование, науку, а значит развивать мораль. Вот тогда как раз было бы правильно. У нас не развивается экономика, так как наше общество считает, что это вторичный вопрос. Почему оно так считает – потому, что у нас есть еще достаточно природных богатств, чтобы распродавать и затыкать эти дыры. И какой-то кусок хлеба обеспечивать своему народу, чтобы он не дошел до взрыва.

***

Марьям Ибрагимова:

Что касается коррупции. Именно государственная собственность рождает коррупцию в таких немыслимых масштабах.

Олег Карпов:

У нас не государственная собственность, у нас же криминальное государство. У нас не казна, у нас общак. Вся власть ворам – наш лозунг.

Марьям Ибрагимова:

Никаким образом, разве что сталинскими расстрелами можно добиться, чтобы при государственной собственности не было коррупции. Только расстрелами. Пока существует государственная собственность, будет существовать коррупция.

Олег Карпов:

Да коррупция в наших условиях – благо. Абсолютное благо.

Марьям Ибрагимова:

Ну, приехали…

Олег Карпов:

У Бунюэля была фраза о коррупции: «Мексика замечательная страна, за деньги можно решить любые проблемы».

Марьям Ибрагимова:

И что хорошего в этом. Живем по понятиям джунглей и считаем, что это замечательно.

Олег Карпов:

Это в любом случае лучше, чем сталинский режим, который всех строил и резал.

Марьям Ибрагимова:

А нельзя ли что-то другое, ни (не) эти джунгли…

Олег Карпов:

Да, Алексея мысль мне очень нравится: «Вперед к просветлению!»

Марьям Ибрагимова:

Я не против моральности общества и морали в политике.

Олег Карпов:

Это хорошо.

Марьям Ибрагимова:

Но я считаю, что к этому можно прийти только через богатое общество. Откуда мы возьмем деньги на все это?

Алексей Улько:

Пирамида Маслоу.

Олег Карпов:

Если бы с Марса к нам кто-нибудь приехал, да не с Марса, из Европы, из Америки. Приедет к нам правительство …Пригласить на царствование кого-то может… Я в свое время предлагал Романова последнего, но он умер уже…

***

Марьям Ибрагимова:

У Мирзиёева есть потенциал, на своем уровне кое-что для страны сделать. Боюсь, мы пойдем к этому медленно, но пусть он хотя бы начнет.

Олег Карпов:

Четыре месяца прошло.

Марьям Ибрагимова:

Это очень мало.

Олег Карпов:

Это много, тенденцию можно уловить. Совершенно показательный момент с отменой виз – сегодня отменили визы для 27 стран, а завтра: нет, ошиблись, через 5 лет, оказывается.

Марьям Ибрагимова:

Что вы к этим визам прицепились? Что это решает?

Олег Карпов:

Очень многое. Это был фарс на государственном уровне. Государство после этого перестало существовать. Оно исчезло. Это клоуны в цирке.

***

Олег Карпов:

А с конвертацией как замечательно! О, мы будем думать про конвертацию! И сразу после этого они гробят туристический бизнес. Места в гостиницах теперь должны продавать иностранцам только за доллары. Это что? Это говорит о том, что никакой конвертации никто делать не собирается.

***

Марьям Ибрагимова:

Открывать границы и сказать: «Приезжайте к нам, все кто хочет», – это не показатель либерализма.

Олег Карпов:

Я про туристов говорил.

Марьям Ибрагимова:

А где гарантия, что приедут только туристы? Это его разрешение для 27 стран, не это важно. А эти наши стикеры, в любой стране, где нет стикеров, есть загранпаспорта. И опять ничего не меняется, если не будет либерализации общества. Как не давали стикеров, так и загранпаспортов давать нам не будут. Начинать надо не с этого.

Олег Карпов:

Но стикеры и есть либерализация.

Марьям Ибрагимова:

Начинать надо с ограничения…

Алексей Улько:

Это не либерализация.

Марьям Ибрагимова:

…власти чиновников. А второе – с того, чтобы силовики соблюдали закон.

Олег Карпов:

Если у тебя пистолет – какой закон, закон – тайга.

Марьям Ибрагимова:

Все эти вопросы много сложнее, и не стоит за четыре месяца ожидать от него таких крутых перемен.

Олег Карпов:

Я просто не вижу ни одной положительной тенденции.

Марьям Ибрагимова:

А я вижу. Во-первых, он признал, что всё плохо.

Олег Карпов:

Это признал, а что он сделал? Три дороги открыл?

Марьям Ибрагимова:

В таком обществе, как наше…

Олег Карпов:

Все дороги должны быть закрыты.

Марьям Ибрагимова:

Хотела бы я знать, какой процент у нас чиновников, 10–20–30%?

Алексей Улько:

Большой.

Марьям Ибрагимова:

Хоть чуть-чуть они хотят перемен.

Олег Карпов:

Пока мы живы, зачем им перемены?

Марьям Ибрагимова:

Поэтому за четыре месяца ждать от него крупных перемен совершенно не реально.

Алексей Улько:

Мне кажется, что большая проблема заключается не только в чиновниках и силовиках, а в том, что остальное общество хочет стать или силовиками, или чиновниками.