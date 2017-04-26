Цены на мобильную связь и Интернет в Узбекистане перестанут расти

Мобильные операторы и интернет-провайдеры Узбекистана с 2018 года переходят на тарификацию в национальной валюте. Решение может быть связано с валютной реформой.

25 апреля на конференции по цифровому маркетингу и продвижению в Интернете Usenet 2017 заместитель руководителя Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз Умиджон Аламов рассказал о переходе операторов связи на сумовую тарификацию с 2018 года.

Говоря об этом, Аламов напомнил о многочисленных жалобах пользователей.

«Сейчас к нам поступает множество обращений от граждан относительно того, что мобильные и интернет-провайдеры устанавливают цены на свои услуги в условных единицах, при этом из-за постоянно растущего курса стоимость с каждым разом растет», – приводит слова замминистра Nuz.uz.

До конца 2017 года будут завершены все подготовительные процедуры, добавил он.

Операторы мобильной связи и интернет-провайдеры не прокомментировали инициативу Мининфокома.

Почему тарифы не будут расти?

Решение ведомства может быть связано с либерализацией валютной политики, широко обсуждаемой в Узбекистане. Переход на сумовую тарификацию на фоне дефолта национальной валюты априори приведет к потере прибыли поставщиком связи.

Позитивные прогнозы по стабилизации курса национальной валюты к 2018 году являются логичным объяснением замысла Мининфокома.

Вплоть до конца 2017 года ожидается подорожание услуг сотовой связи и Интернета. За четыре минувших месяца тарифы в сумовом выражении подорожали почти на 15%. При текущей тенденции роста официального курса доллара к концу года цены на связь вырастут почти на 30%.