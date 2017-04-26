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    Цены на мобильную связь и Интернет в Узбекистане перестанут расти

    Мобильные операторы и интернет-провайдеры Узбекистана с 2018 года переходят на тарификацию в национальной валюте. Решение может быть связано с валютной реформой.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    25 апреля на конференции по цифровому маркетингу и продвижению в Интернете Usenet 2017 заместитель руководителя Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз Умиджон Аламов рассказал о переходе операторов связи на сумовую тарификацию с 2018 года.

    Говоря об этом, Аламов напомнил о многочисленных жалобах пользователей.

    «Сейчас к нам поступает множество обращений от граждан относительно того, что мобильные и интернет-провайдеры устанавливают цены на свои услуги в условных единицах, при этом из-за постоянно растущего курса стоимость с каждым разом растет», – приводит слова замминистра Nuz.uz.

    До конца 2017 года будут завершены все подготовительные процедуры, добавил он.

    Операторы мобильной связи и интернет-провайдеры не прокомментировали инициативу Мининфокома.

    Почему тарифы не будут расти?

    Решение ведомства может быть связано с либерализацией валютной политики, широко обсуждаемой в Узбекистане. Переход на сумовую тарификацию на фоне дефолта национальной валюты априори приведет к потере прибыли поставщиком связи.

    Позитивные прогнозы по стабилизации курса национальной валюты к 2018 году являются логичным объяснением замысла Мининфокома.

    Вплоть до конца 2017 года ожидается подорожание услуг сотовой связи и Интернета. За четыре минувших месяца тарифы в сумовом выражении подорожали почти на 15%. При текущей тенденции роста официального курса доллара к концу года цены на связь вырастут почти на 30%.

    Источник:Ц-1
    Темы: Мобильная связь в Центральной Азии, Реформа Узбекистана
    Теги: мобильная связь мобильный оператор Узбекистан цена сотовой связи
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