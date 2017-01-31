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    Цветы хлопка – бизнес-возможность для Узбекистана

    Создание композиций с хлопком – модное направление в мировой флористике. Узбекистан не пытается занять место в этом бизнесе.

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    «Хлопковая» свадьба; фото: Buket.io

    Мода на букеты с хлопком появилась несколько лет назад. Сегодня этот тренд набирает обороты – флористы все чаще используют хлопковые воздушные облачка для оформления новогодних и зимних композиций, свадеб, для создания букета невесты.

    В США и Европе цветы хлопка стали обязательным атрибутом свадебного букета; фото: RnR-bride
    В США и Европе цветы хлопка стали обязательным атрибутом свадебного букета; фото: RnR-bride

    Главные мировые поставщики веток с фотогеничными цветами – Нидерланды, Египет, Индия и Китай.

    Например, в Нидерландах хлопок выращивают в теплицах – в результате селекции получаются ровные ветки с идеальными коробочками.

    В Узбекистане, Казахстане и Туркменистане это бизнес-направление абсолютно не развито, и местные компании отправляют на экспорт исключительно хлопок-сырец для изготовления текстиля.

    Хлопок дороже роз

    Ветки хлопка – недешевое удовольствие, они стоят дороже роз, пионов и хризантем. Специализированные международные компании реализуют ветку оптом по 50 центов. В странах СНГ цена увеличивается до двух долларов, а в европейских магазинах Ikea ветка стоит три евро.

    Хлопок на бутоньерке жениха; фото: Buket.io
    Хлопок на бутоньерке жениха; фото: Buket.io

    На китайском Ali Express 10 веток хлопка можно купить за 11 долларов. Правда, ждать заказ придется около трех недель.

    На узбекских рынках веток хлопка не встретишь – мода на «коттоновые букеты» пока не дошла до страны, которая находится на третьем месте в мире по экспорту хлопка.

    «Видела на витрине одного ташкентского магазина ветку хлопка, но не уверена, что его можно было купить. А на рынках ветки хлопка никогда не продавали – узбекам и так ваты хватает», – иронизирует Умида Ахмедова, известный узбекский фотограф.

     Только бы ветром не сдуло

    Флористы ценят хлопок за выносливость – он хорошо переносит перепад температур и не вянет на жаре, а также актуально смотрится в свадебных и зимних букетах. Единственное «но»: ветер легко сдувает хлопок из композиции.

    Специалисты советуют делать коробочку с ватой центральным элементом композиции, сочетать с мешковиной, деревом, любыми яркими цветами.

    Букеты по последней свадебной моде; фото: Buket.io
    Букеты по последней свадебной моде; фото: Buket.io

    Российский сайт «Флораэкспресс» пишет, что при составлении букета следует правильно выбирать степень раскрытия коробочки: нераскрытые будут смотреться как некрасивые засохшие цветы, а полностью раскрытые будут иметь вид спутанной грязной ваты – только полураскрытые выглядят идеально.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана, Экономика Центральной Азии
    Теги: бизнес в Узбекистане Узбекистан флористика хлопок Центральная Азия экономика
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