Цветы хлопка – бизнес-возможность для Узбекистана

Создание композиций с хлопком – модное направление в мировой флористике. Узбекистан не пытается занять место в этом бизнесе.

Мода на букеты с хлопком появилась несколько лет назад. Сегодня этот тренд набирает обороты – флористы все чаще используют хлопковые воздушные облачка для оформления новогодних и зимних композиций, свадеб, для создания букета невесты.

Главные мировые поставщики веток с фотогеничными цветами – Нидерланды, Египет, Индия и Китай.

Например, в Нидерландах хлопок выращивают в теплицах – в результате селекции получаются ровные ветки с идеальными коробочками.

В Узбекистане, Казахстане и Туркменистане это бизнес-направление абсолютно не развито, и местные компании отправляют на экспорт исключительно хлопок-сырец для изготовления текстиля.

Хлопок дороже роз

Ветки хлопка – недешевое удовольствие, они стоят дороже роз, пионов и хризантем. Специализированные международные компании реализуют ветку оптом по 50 центов. В странах СНГ цена увеличивается до двух долларов, а в европейских магазинах Ikea ветка стоит три евро.

На китайском Ali Express 10 веток хлопка можно купить за 11 долларов. Правда, ждать заказ придется около трех недель.

На узбекских рынках веток хлопка не встретишь – мода на «коттоновые букеты» пока не дошла до страны, которая находится на третьем месте в мире по экспорту хлопка.

«Видела на витрине одного ташкентского магазина ветку хлопка, но не уверена, что его можно было купить. А на рынках ветки хлопка никогда не продавали – узбекам и так ваты хватает», – иронизирует Умида Ахмедова, известный узбекский фотограф.

Только бы ветром не сдуло

Флористы ценят хлопок за выносливость – он хорошо переносит перепад температур и не вянет на жаре, а также актуально смотрится в свадебных и зимних букетах. Единственное «но»: ветер легко сдувает хлопок из композиции.

Специалисты советуют делать коробочку с ватой центральным элементом композиции, сочетать с мешковиной, деревом, любыми яркими цветами.

Российский сайт «Флораэкспресс» пишет, что при составлении букета следует правильно выбирать степень раскрытия коробочки: нераскрытые будут смотреться как некрасивые засохшие цветы, а полностью раскрытые будут иметь вид спутанной грязной ваты – только полураскрытые выглядят идеально.