У арестованного узбекского чиновника появилась виртуальная приемная

Генеральный директор Агентства по печати и информации Узбекистана Аманулло Юсупов, арестованный в августе 2016 года, тоже приобрел виртуальную приемную.

Согласно Указу президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц», почти каждое министерство и ведомство в стране открывает виртуальные и реальные приемные для приема обращений и жалоб граждан.

Такую приемную в январе открыли и в Агентстве по печати и информации Узбекистана. На сайте агентства его главой называется 67-летний Аманулло Юсупов, соответственно, на его имя и должны поступать обращения граждан.

Но загвоздка в том, что он полгода находится под арестом.

По данным источника Ц-1, Юсупов был арестован в августе прошлого года Службой национальной безопасности (СНБ) Узбекистана и прокуратурой города Ташкента.

Как следует из обвинительного заключения, утвержденного прокуратурой, группа, возглавляемая Юсуповым, через издательский дом «Узбекистан», входящий в систему агентства, расхитила государственных средств в размере 2,2 млрд сумов.

В декабре прошлого года дело Юсупова за подписью первого заместителя столичного прокурора было направлено в Ташкентский городской суд по уголовным делам. Однако дата начала судебного заседания пока не определена.

«Сейчас идут разговоры о назначении руководителем Агентства печати и информации Узбекистана заместителя Государственного советника президента Республики Узбекистан Салима Ашурова или директора Издательства имени Гафура Гуляма Лазиза Тангриева», – говорит Ц-1 источник в агентстве.

Решение этого вопроса, по его данным, затянулось из-за прошедших в декабре выборов президента.

Юсупов содержится в изоляторе СНБ на улице Гвардейской в Ташкенте, продолжает источник, где у бывшего главы агентства вряд ли есть доступ к Интернету и виртуальной приемной, которую он все еще из-за отсутствия замены возглавляет.