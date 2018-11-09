У фермеров в Каракалпакстане отбирают выращенный урожай риса

Уборка риса нынешней осенью в Каракалпакстане началась тревожно: милиция с первого дня установила контроль, чтобы собранный урожай прямиком отправлялся в заготзерно.

Руководитель фермерского хозяйства «Имоматдин богбон» в Кегейлийском районе Каракалпакстана Максут Абдираззаков рассказывает, что участковый милиционер дежурит у его поля с момента начала уборки урожая зерна.

В задачу стража порядка входит контроль, чтобы весь собранный рис немедленно отправлялся в заготзерно.

«На рис нет госзаказа, никто не заключал со мной договор на покупку риса, но нынче требуют сдать с каждого гектара по 12 центнеров», – рассказывает Абдираззаков.

Фермер, вырастивший рис на 38 гектарах земли, был бы рад сдать требуемые тонны, но общество с ограниченной ответственностью «Тахиаташдон», принимающее рис, предлагает по 1500 сумов за кило (18 центов).

При этом рис сорта «Нукус-2», которым засеяны поля фермера, на рынке в очищенном виде стоит 7000 сумов за кило. При этом выход чистого продукта после очистки составляет не менее 60 процентов.

«При предлагаемой ООО «Тахиаташдон» цене я не только не рассчитаюсь с кредитом свыше 100 млн сумов, но даже не окуплю затраты, к тому же у меня апробированный семенной рис», – возмущается Абдираззаков.

На нет и суда нет, говорится в народной мудрости.

Власти Кегейлийского района не стали церемониться с фермером: приставили к комбайну на поле фермера участкового инспектора Юсупа во главе с замначальника РОВД по оперчасти Салаватом (их фамилии в Кегейлийском РОВД корреспонденту Ц-1 так и не назвали).

Участковый инспектор все четыре дня денно и нощно сторожил машину из соседней Хорезмской области, загруженную приобретенным по договору у Абдираззакова рисом.

Но машина так и не смогла бы уехать: капитан Салават забрал у шофера документы.

Простаивать комбайн не может: каждый погожий день на весь золота. Поэтому обмолоченный рис фермер вынужден был высыпать прямо в поле.

Арендатор, представившийся Икрамом из Ханкинского района Хорезма, говорит, что свыше 20 лет выращивал рис в Каракалпакстане, но такого не видал.

«В прошлом году также сдал 40 тонн семенного риса. Но ООО «Тахиаташдон» заставило расписаться на бланке без указания договорной цены, – рассказывает Икрам. – Ближе к весне на счет перечисляют по 1300 (16 центов) сумов за кило. В этом году повторяется то же самое: требуют расписаться на чистом бланке».

Правда, после вмешательства правозащитника Салиджона Абдурахманова, члена Международного общества прав человека, сначала цены подняли до 2000 сумов, потом просто отказались от удержания машины с рисом – вернули шоферу отобранные документы. И дежурившая милиция была снята с полей.

Но вопрос, кто и почему самовольничал с фермером, удерживая машину с рисом целых пять суток и заставляя Максута Абдираззакова без всяких договоров сдать часть урожая ООО «Тахиаташдон», все же остается.

Когда материал готовился к печати, пришло сообщение: ООО «Тахиаташдон» заключило с фермером договор о покупке риса по 6000 сумов за кило.