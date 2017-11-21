У кого в Центральной Азии самый большой золотовалютный резерв?

Огласка информации о золотовалютном резерве Узбекистана, раньше являвшейся секретной, позволяет сравнить, кто самый богатый среди пяти стран ЦА.
На прошлой неделе узбекские СМИ распространили заявление первого заместителя председателя Центробанка страны Тимура Ишметова, в котором он официально озвучил объем золотовалютного резерва РУз.
По словам банкира, в ноябре он достиг 26 млрд долларов США, увеличившись на 750 млн долларов с сентября текущего года.
Как отметил Ишметов, подобные данные озвучиваются впервые, так как ранее эта информация считалась конфиденциальной.
Более того, с января 2018 года каждое ведомство будет публиковать подобные прежде закрытые данные.
«Решением президента Узбекистана с 1 января каждое ведомство, включая и Центробанк, будет официально публиковать информацию о макроэкономических показателях страны, включая золотовалютные резервы, показатели денежной массы и другие официальные данные», – приводит слова Ишметова информационный сайт nuz.uz.
Таким образом, по объему золотовалютных резервов среди стран Центральной Азии Узбекистан занимает второе место, уступая Казахстану. А последнюю строчку по золотовалютным запасам занимает Таджикистан.
Данные по странам региона представлены в нашей инфографике.
Золотовалютные резервы – это активы, находящиеся под контролем регулятора. Они состоят из иностранной валюты, ценных бумаг и золота.
Резервы необходимы для выполнения внешних обязательств и сглаживания колебаний курса валют.