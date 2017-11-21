У кого в Центральной Азии самый большой золотовалютный резерв?

Огласка информации о золотовалютном резерве Узбекистана, раньше являвшейся секретной, позволяет сравнить, кто самый богатый среди пяти стран ЦА.

На прошлой неделе узбекские СМИ распространили заявление первого заместителя председателя Центробанка страны Тимура Ишметова, в котором он официально озвучил объем золотовалютного резерва РУз.

По словам банкира, в ноябре он достиг 26 млрд долларов США, увеличившись на 750 млн долларов с сентября текущего года.

Как отметил Ишметов, подобные данные озвучиваются впервые, так как ранее эта информация считалась конфиденциальной.

Более того, с января 2018 года каждое ведомство будет публиковать подобные прежде закрытые данные.

«Решением президента Узбекистана с 1 января каждое ведомство, включая и Центробанк, будет официально публиковать информацию о макроэкономических показателях страны, включая золотовалютные резервы, показатели денежной массы и другие официальные данные», – приводит слова Ишметова информационный сайт nuz.uz.

Таким образом, по объему золотовалютных резервов среди стран Центральной Азии Узбекистан занимает второе место, уступая Казахстану. А последнюю строчку по золотовалютным запасам занимает Таджикистан.

Данные по странам региона представлены в нашей инфографике.

Золотовалютные резервы – это активы, находящиеся под контролем регулятора. Они состоят из иностранной валюты, ценных бумаг и золота.

Резервы необходимы для выполнения внешних обязательств и сглаживания колебаний курса валют.