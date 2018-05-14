У посольства США в Ташкенте прошел пикет против пыток

14 мая в 8-00 у здания посольства США в Ташкенте прошел пикет правозащитников, приуроченный к визиту президента РУз Шавката Мирзиёева в США. Участники протеста призвали американские власти обратить внимание на пытки в Узбекистане.

Лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева рассказала, что в тюрьмах продолжаются пытки. В списке жертв фигурируют ученый Андрей Кубатин, поэт Акром Маликов, предприниматель Хуршид Маматкулов, а также Комолиддин Ашрабов, Дильмурод Саидов, Насиба Узакова, Гузаль Тохтаходжаева и Хасан Арзиев, обвиняемые в экстремизме.

По словам Урлаевой, целью пикета является не только освобождение людей от пыток «здесь и сейчас», но и начало диалога о правах человека с американскими правозащитными организациями.

Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в США состоится 15 мая. Ожидается принятие совместного заявления глав государств «Начало новой эры стратегического партнерства» и подписание пакета документов по развитию двусторонних отношений.