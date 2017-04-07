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    У ташкентских пенсионеров – проблемы с получением пенсии

    В нескольких районах столицы Узбекистана пенсионерам не выплачивают деньги. На почте, в банке и в махаллинском комитете кивают друг на друга.

    Пенсионеры в Ташкенте испытывают проблемы с получением пенсии наличными; фото: Ц-1

    Узбекистанские пенсионеры рано обрадовались январскому постановлению президента о выплате 100% пенсий наличными. Вместо гарантированных ежемесячных денежных поступлений жители нескольких районов столицы получили нервотрепку, путаницу и задержки с выплатами.

    На бумаге – все хорошо…

    С февраля 2017 года выплата всех видов пенсий производится наличными в полном объеме. Министерство финансов и Пенсионный фонд Узбекистана обязуются обеспечивать выплату пенсий до 27 числа каждого месяца, сказано в постановлении президента РУз «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий».

    13 марта 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее поэтапную передачу полномочий по выплате пенсий Народному банку Узбекистана (НБУ).

    Согласно документу, в Ташкенте с 1 апреля выездные кассы НБУ должны были начать выдавать пенсии в шести районах (Бектемирский, Сергелийский, Учтепинский, Алмазарский, Яккасарайский и Мирабадский).

    Денежные средства недееспособным пенсионерам должны доставлять специальные бригады. Для этого необходимо обратиться в местный махаллинский комитет.

    С 1 мая к этим районам должны присоединиться остальные (Чиланзарский, Яшнабадский, Мирзо-Улугбекский, Шайхантахурский и Юнусабадский). До этого времени пожилые люди из этих районов будут получать пенсии в районных почтовых отделениях.

    …а на практике — бардак

    В НБУ заверили граждан, что пенсии в махаллинских центрах будут выдаваться в порядке очереди. Сотрудникам муниципальных администраций поручили обзванивать пенсионеров и уведомлять, когда явиться за деньгами. Однако далеко не во всех махаллях взялись исполнять свои обязанности.

    В махалле Тукимачи Яккасарайского района пожилых людей, приходящих за пенсией с раннего утра, отправляют в банк. Сотрудники местной администрации ссылаются на отсутствие распоряжений сверху.

    В почтовом отделении № 90, куда обращаются пенсионеры, им говорят, что перестали выплачивать пенсии согласно постановлению президента.

    pensionery-1Для сравнения, в соседней махалле Ракат сотрудники администрации оказались расторопнее. Они обзванивают пожилых людей и организовывают выплату пенсий мобильной бригадой НБУ. Отметим, что эта махалля держит первенство по числу богатых и влиятельных ташкентцев.

    В Сергелийском и Алмазарском районах пенсионеры штурмуют махаллинские центры с раннего утра. Очереди формируются уже с шести часов утра. В социальных сетях жалуются, что кое-кому не удается получить деньги.

    Инициатива президента о выдаче пенсий наличными пенсионеров обрадовала: из-за ценовой дискриминации покупать товары и продукты за наличные куда выгоднее, нежели при оплате банковскими картами.

    Но бюрократическая неразбериха с выплатой пенсий со стороны НБУ привела к тому, что многие пенсионеры добровольно пишут заявления о переводе 100% пенсий на банковские карты.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: банк выплаты наличные Народный банк Узбекистана пенсии пенсионеры Ташкент Узбекистан
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