У ташкентских пенсионеров – проблемы с получением пенсии

В нескольких районах столицы Узбекистана пенсионерам не выплачивают деньги. На почте, в банке и в махаллинском комитете кивают друг на друга.

Узбекистанские пенсионеры рано обрадовались январскому постановлению президента о выплате 100% пенсий наличными. Вместо гарантированных ежемесячных денежных поступлений жители нескольких районов столицы получили нервотрепку, путаницу и задержки с выплатами.

На бумаге – все хорошо…

С февраля 2017 года выплата всех видов пенсий производится наличными в полном объеме. Министерство финансов и Пенсионный фонд Узбекистана обязуются обеспечивать выплату пенсий до 27 числа каждого месяца, сказано в постановлении президента РУз «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий».

13 марта 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее поэтапную передачу полномочий по выплате пенсий Народному банку Узбекистана (НБУ).

Согласно документу, в Ташкенте с 1 апреля выездные кассы НБУ должны были начать выдавать пенсии в шести районах (Бектемирский, Сергелийский, Учтепинский, Алмазарский, Яккасарайский и Мирабадский).

Денежные средства недееспособным пенсионерам должны доставлять специальные бригады. Для этого необходимо обратиться в местный махаллинский комитет.

С 1 мая к этим районам должны присоединиться остальные (Чиланзарский, Яшнабадский, Мирзо-Улугбекский, Шайхантахурский и Юнусабадский). До этого времени пожилые люди из этих районов будут получать пенсии в районных почтовых отделениях.

…а на практике — бардак

В НБУ заверили граждан, что пенсии в махаллинских центрах будут выдаваться в порядке очереди. Сотрудникам муниципальных администраций поручили обзванивать пенсионеров и уведомлять, когда явиться за деньгами. Однако далеко не во всех махаллях взялись исполнять свои обязанности.

В махалле Тукимачи Яккасарайского района пожилых людей, приходящих за пенсией с раннего утра, отправляют в банк. Сотрудники местной администрации ссылаются на отсутствие распоряжений сверху.

В почтовом отделении № 90, куда обращаются пенсионеры, им говорят, что перестали выплачивать пенсии согласно постановлению президента.

Для сравнения, в соседней махалле Ракат сотрудники администрации оказались расторопнее. Они обзванивают пожилых людей и организовывают выплату пенсий мобильной бригадой НБУ. Отметим, что эта махалля держит первенство по числу богатых и влиятельных ташкентцев.

В Сергелийском и Алмазарском районах пенсионеры штурмуют махаллинские центры с раннего утра. Очереди формируются уже с шести часов утра. В социальных сетях жалуются, что кое-кому не удается получить деньги.

Инициатива президента о выдаче пенсий наличными пенсионеров обрадовала: из-за ценовой дискриминации покупать товары и продукты за наличные куда выгоднее, нежели при оплате банковскими картами.

Но бюрократическая неразбериха с выплатой пенсий со стороны НБУ привела к тому, что многие пенсионеры добровольно пишут заявления о переводе 100% пенсий на банковские карты.