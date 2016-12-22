Убитая в Лондоне гражданка Узбекистана собиралась развестись с мужем

Родственники уроженки Кашкадарьинской области Умиды Эшбабаевой рассказали Ц-1, что жизнь с супругом, подозреваемым в ее убийстве, давно не ладилась.

Полиция Лондона 15 декабря арестовала гражданина Узбекистана Адхама Товошарова по подозрению в убийстве жены – Умиды Эшбабаевой. Ц-1 связался с родственниками Умиды в Узбекистане

Громкая история убийства 29-летней гражданки Узбекистана Умиды Эшбабаевой попала на страницы британской прессы.

Тело Эшбабаевой было обнаружено вечером 12 декабря в восточном районе Лондона – Тэмсмид. Полиция арестовала на месте преступления мужа Эшбабаевой – 35-летнего Адхама Товошарова и предъявила ему подозрение в убийстве.

Изначально подозреваемый был доставлен в лондонскую больницу: он был ранен, а затем привезен в полицию, где и находится под арестом.

Полиция квалифицировала это преступление как «убийство на бытовой почве» и обратилась ко всем, кому что-то известно, сообщить об этом Скотленд-Ярду.

Приезжала в Узбекистан рожать

Как рассказали Ц-1 родственники покойной, последний раз Умида приезжала на родину – в райцентр Гузар (Кашкадарьинская область) – в ноябре, на день рождения младшего сына.

Женщина была очень расстроена, жаловалась на плохие отношения с мужем и говорила, что планирует с ним развестись.

«Известие о трагической смерти Умиды потрясло всех жителей городка, – говорит родственник Эшбабаевых, попросивший не называть его имени. – Отец Умиды уже выехал в Британию за телом дочери».

Адхам Товошаров – односельчанин Умиды. Они поженились, когда он окончил Ташкентский экономический институт. Вместе уехали в Лондон на заработки.

«Откровенно говоря, жизнь этой молодой семьи не складывалась с самого начала: они постоянно ругались, – рассказывает одна из одноклассниц погибшей. – Но, несмотря на это, в семье один за другим родилось трое детей. Их растили родители Умиды. Она лишь приезжала в Гузар, чтобы родить».

Объявлен сбор помощи

На странице «Uzbeks in the UK» («Узбеки Британии») в Фейсбуке объявлен сбор средств для отправки в Узбекистан для захоронения Эшбабаевой.

«Наша соотечественница из Кашкадарьи Эшбабаева Умида покинула мир в результате преждевременной смерти. После ее смерти сиротами остались трое детей. В настоящее время 1,5-годовалая дочка находится в Британии. Мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную помощь в отправке ребенка и погибшей в Узбекистан», – говорится в обращении.