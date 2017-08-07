Уборочная зерна в Узбекистане: фермеры по-прежнему в убытке

Фермеры Узбекистана, выполнившие план по зерну, все равно остаются с мизерным доходом или банкротами: закупочная цена осталась прежней, а расходы выросли.

Власти Узбекистана в этом году предлагают фермерам практически старую цену за тонну зерна: 550 тысяч сумов (67 долларов США, сегодня 1 доллар на черном рынке стоит 8200 сумов).

И это смущает земледельцев. В 2016 году, когда курс доллара был почти на 30% ниже (1 доллар равнялся 6000 сумов), им платили 500 тысяч сумов. То есть повышение на 10% нельзя назвать существенной компенсацией.

Один из собеседников, фермер из центрального района страны, предлагает Ц-1 сделать вместе с ним простые расчеты.

В среднем по Узбекистану производство зерна составляет 50 центнеров с гектара. Согласно заключаемому с властями договору одна половина урожая достается государству, другая – фермеру.

Если сельчанин посадил 30 гектаров зерна, он рассчитывает собрать 150 тонн зерна, при этом должен сдать государству 75 тонн.

По цене 550 тысяч сумов за тонну он выручит от сдачи зерна 41 млн 250 тысяч сумов (5030 долларов США по черному курсу), то есть доход с одного гектара составит 1 млн 375 тысяч сумов.

А теперь подсчитаем расходы на выращивание и сбор такого урожая на каждый гектар:

1. Пахота, подготовки земли к посеву и посев – 200 тысяч сумов.

2. 240 кг семян на один гектар по 1300 сумов – 312 тысяч сумов.

3. 200 кг аммофоса по 2000 сумов за 1 кг. Всего – 400 тысяч сумов.

4. 500 кг аммиачной селитры по 1000 сумов – 500 тысяч сумов.

5. Обработка ядохимикатами – 100 тысяч сумов.

6. Зарплата работников и параллельные выплаты – 100 тысяч сумов.

7. Уборка комбайнами – 150 тысяч сумов.

8. Земельный налог – 50 тысяч сумов

9. Другие расходы (банковский оборот, выплата взносов и т. д.) – 50 тысяч сумов.

ИТОГО: 1 млн 862 тысячи сумов.

Убыток с каждого гектара – как минимум 487 тысяч сумов.

Неутешительные выводы

Земледельцы Узбекистана возлагали большие надежды на нового президента страны – Шавката Мирзиёева, считая, что он доподлинно знает о положении дел в сельском хозяйстве и непременно поднимет закупочную цену зерна на справедливый уровень.

Но… цена поднята всего лишь на 10 процентов, и власти утверждают, что фермеры уже богаты. Мол, они оставили себе по 25 центнеров с гектара, их дворы набиты зерном, пусть оттуда рассчитаются со всеми кредиторами.

Да, есть удачливые фермеры. Но таких всего около 20 процентов. Еще 50 процентов дехкан кое-как получили столько, сколько необходимо, чтобы пережить зиму. А 20 процентов фермеров еле выполнил план, и их вынудили все отдать государству, еще 10 процентов не справились с госзаказом – дает местную раскладку собеседник Ц-1.

Фермеры выполнили свои договоры по контрактам, но при этом все поголовно остались должниками у поставщиков.

Они не могут рассчитаться с банками за полученные льготные кредиты по выращиванию зерна; не в состоянии выплатить за уборку комбайнами; не хватает средств, чтобы рассчитаться с налоговыми инспекциями, и т. д.

Наш корреспондент побывал на одном из элеваторов, где главбух рассказал, что получен приказ Минфина выплатить всё причитающееся фермеру, переведя деньги на его счет, а затем взыскать с него плату за ранее полученные в кредит семена.

Получается, что показатели по зерну радужные, но финансовое положение фермеров по-прежнему плачевное.

Во многих районах Узбекистана работает Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, которое забирает у должников технику, оставляя фермеров «без рук и ног» перед приближающейся хлопковой страдой.

Официальные СМИ Узбекистана пока не сообщают о результатах сбора урожая зерна в текущем году. В прошлую уборочную кампанию фермеры страны сдали государству 8,264 млн тонн зерна, сообщало информагентство УзА.