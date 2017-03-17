Учительница в Фергане била детей из-за сорванного урока

В Узбекистане учительница ферганской школы № 10 прославилась в соцсетях благодаря видео, на котором бьет и обзывает первоклассников.

Одил Рузалиев, журналист «Голоса Америки» 16 марта опубликовал в «Фейсбуке» скандальное видео, на котором учительница избивает детей во время урока. За сутки ролик только на его странице просмотрели более 13 тысяч человек, сотни пользователей им поделились, тысячи прокомментировали.

На записи видно, что учительница бьет детей учебником, затем дает девочке пощечину, выкрикивает ругательства, обзывает их ишаками и даже угрожает убить.

«Это моя школа – я там учился, – рассказал Ц-1 Рузалиев. – Видео прислал ребенок знакомого, который учится в этой школе».

Журналист говорит, что не знает ни имени, ни фамилии учительницы, но утверждает, что она уже уволена.

Городские телефоны школы № 10 сегодня отключены, в городском и областном управлениях образования трубку не снимают.

Сорвалась из-за личных проблем?

В сообществе «Ферганская долина» в «Фейсбуке» предполагают, что гнев учительницы вызвали ответы учеников на открытом уроке. По их мнению, видео сняла практикантка, сумка которой лежит на переднем плане.



Также в комментариях говорят о тяжелом положении учительницы – якобы она только вышла из декрета, а дома у нее – ребенок-инвалид.

Ферганцы возмущены увиденным. Барно Р. пишет, что 10-я школа во времена СССР была обкомовской и всегда считалась одной из лучших в городе.

Нонна С. советует родителям, чьи дети учатся в этом классе, написать коллективное заявление в прокуратуру. «Неужели промолчите и дадите этому неадеквату – по-другому ее никак не назовешь – дальше избивать ваших деток?» – спрашивает Нонна.

Детей бьют учителя, фермеров – хокимы

Атлант Ф. обращает внимание, что насилие над детьми стало нормой в узбекской системе образования и вспоминает о случае, когда детям в садиках Сурхардарьинской области воспитательницы угрожали ножом. Он предлагает поставить вопрос об оборудовании каждого класса как минимум звукозаписывающими устройствами.

Сардор А. пишет, что в его школе детей бил примерно каждый третий учитель. По его словам, трудно ожидать другого от учительницы, когда главы районов и областей бьют фермеров и подчиненных. Похоже, проблема насилия в Узбекистане выходит за пределы недостатков системы образования.

Находятся и те, кто оправдывает действие учительницы. Эдиба М. даже жалеет педагога.

«Наверное, пашет дома, концы еле сводит, пишет отчеты, завучу и директору отстегивает – это же крутая была школа. Небось и детки с Фрунзенского массива. Родители сами не в состоянии воспитывать своих детей. Самые гадкие учителя – это те, которые ласковые, и за деньги ставят пятерки богатым идиотам, и тройки – умным бедным деткам», – резюмирует она.