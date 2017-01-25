Украина ждет запроса из Узбекистана о выдаче Акбарали Абдуллаева

Суд в Киеве постановил оставить под арестом 40 суток гражданина Узбекистана и родственника Каримовых Акбарали Абдуллаева до поступления запроса из Ташкента о его выдаче.

33-летний гражданин Узбекистана, уроженец Хорезма и племянник супруги первого президента Узбекистана Татьяны Каримовой, будет находиться под арестом в Киеве по решению Соломенского районного суда до 22 февраля.

Следственный судья Виктор Кицюк, рассмотревший 16 января дело Абдуллаева, не нашел причин, препятствующих его выдаче в Узбекистан, и отклонил аргументы адвоката задержанного, что на родине его могут ожидать пытки и бесчеловечное обращение.

Новое дело

Согласно протоколу суда, который сохранился в реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.

Днем раньше, 15 ноября, районный суд в Ташкенте принял решение о взятии его под арест и доставке для допроса в МВД Узбекистана.

Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: ст. 167. Хищение путем присвоения или растраты; ст. 178. Сокрытие иностранной валюты; ст. 243. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

А именно, в присвоении государственных средств на сумму 262 млрд 480 млн 393 тысячи 106 сумов, укрытии иностранной валюты на сумму 195 млн 290 тысяч 103,7 долларов США, 271 тыс 602 евро, повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тысяч латвийских латов.

О пытке и ошибке

Защита задержанного Абдуллаева просила суд не выдавать его в Узбекистан из-за угрозы пыток и бесчеловечного обращения.

Сам задержанный также настаивал в суде о невозможности его выдачи. Он говорил, что произошла ошибка, что он уже отбыл наказание за аналогичные преступления в Узбекистане и убежден, что настоящее задержание происходит за те же правонарушения, что является недопустимым.

Он также оспаривал свою виновность в совершении инкриминируемых ему в настоящее время правонарушений, говорится в протоколе суда.

Судья не нашел доводы адвоката и его подзащитного убедительными, он также отклонил ходатайство об освобождении Абдуллаева под залог, и в итоге удовлетворил просьбу прокуратуры об оставлении узбекистанца под стражей до поступления запроса о его выдаче из Узбекистана.

По материалам суда следует, что Акбарали Абдуллаев был арестован вечером 14 января сразу после прибытия в аэропорт Киева. Он значился в розыске по каналам Интерпола.

Опала в Узбекистане

Акбарали Абдуллаев был арестован в Узбекистане осенью 2013 года по обвинению в участии в организованной преступной группировке, на протяжении многих лет занимавшейся преступным обогащением в Ферганской долине Узбекистана. По некоторым данным, она контролировала 70% доходных предприятий долины.

В 2014 году, по данным независимых СМИ, Абдуллаев был осужден на 10 лет лишения свободы, но наказание его ограничилось домашним арестом. Как он оказался на свободе и мог перелететь в Киев, остается загадкой.

Вместе с Акбарали с властного Олимпа Узбекистана исчезла его некогда влиятельная мать Тамара Собирова, приходящаяся родной сестрой супруге бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяне Каримовой.

Именно ссорой с Татьяной объясняла опалу Тамары и ее сына Акбарали Гульнара Каримова, старшая дочь покойного президента Каримова, сама почти три года находящаяся под бесправным домашним арестом в Ташкенте.