Умар Бек Мансур / И снова – о плове по пригласительным…

«Улдирса – овкат улдирсин» – есть такая узбекская поговорка. В переводе: «Если что-то и убьет – пусть еда». Я вспомнил эти слова в связи с приготовлением рекордного восьмитонного плова в Ташкенте.

Да, казалось, чем еще можно удивить жителей узбекской столицы? Да хоть чем, но только не пловом. Ан нет – восемь тонн не хочешь? Конечно же, хочу.

И вот уже ташкентцы, принарядившись, целыми семьями потянулись к центру города. На плов…

Но не тут-то было. Их встречали решетки и толпы нарядных милиционеров: «Мумкин эмас – нельзя».

Стоим, кто-то что-то пытается доказать, кто-то ругается. Многие отпросились с работы…

Милиционеры никого не пропускают. Никого? Да нет, кое-кого они все-таки пропускают.

И кого же? Начинаю присматриваться к удостоверениям людей в штатском, кого пропускают. Это наши же доблестные милиционеры, прокуроры и т. д. И не просто сами, а еще с собой друзей проводят – у кого таких волшебных удостоверений нет.

И еще какие-то мифические приглашения. Когда людей зазывали на плов, почему не предупредили, что только по приглашениям. По приглашениям от кого? Кто выдавал? Кому? Простому народу это неизвестно.

Почему тогда приглашают этот простой народ? Разве нельзя было сразу предупредить: да, плов будет, да, восемь тонн, но не для вас, а только для нас – у кого есть эти приглашения.

А вы сидите дома, варите и ешьте свой плов, а на наш рекордный плов смотрите по телевизору. По крайней мере, это было бы честно по отношению к простому народу.

Неужели вам, обладателям удостоверений и приглашений, непонятно?!!

Тем более что 2017 год объявлен «Годом диалога с народом»?!!

Хлеба и зрелищ!!!

Со времен Древнего Рима правители усвоили эту истину. Хорошо, что в центре Ташкента, неподалеку от плова-рекордсмена, оборудовали несколько площадок, где выступают артисты.

Пробираемся через сквер, через толпу. Палящее солнце, опять хочется ругаться, вспоминая вековые чинары, срубленные ташкентскими дровосеками.

Еды нет, воды нет – даже за деньги. Все торговые точки закрыты. Нарядные женщины под солнцем, разодетые в хан-атлас, находятся здесь с самого утра, много детей.

Кто-то догадался подвезли пожарную машину, открыли шланг – и люди стали пить эту воду и набирать ее в баклажки! Ужас и жесть!!!

Тени нет, скамеек нет, люди сидят прямо на земле, потому что их не пустили. А приглашали всех, везде по всем каналам разрекламировали, раструбили о фестивале.

О-о-о, восемь тонн! Очень круто!!! И все такое!!! И никого не пустили!!!

Народу – валом. Все ждут праздника. Люди истосковались по празднику. А его нет. Милиционеры говорили, что потом плов будут выдавать в 14 точках. Мэйби – может быть…

Мы только представили себе, как голодные и потные люди станут ломиться, давиться в очередях за этим пловом – и это мне напомнило толпы бездомных и армию спасения с их бесплатным супом.

Нет, ни за что!!! Такой плов ешьте сами…

Умар Бек Мансур – псевдоним автора из Ташкента