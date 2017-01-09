Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Уроженка Андижана пытается вернуть дочь, отобранную московской полицией

    Сегодня в Москве решается судьба годовалого ребенка узбекской мигрантки Нилуфар Мамасаидовой, которого разлучили с матерью из-за отсутствия документов.

    Нилуфар Мамасаидова с дочерью Манижей; фото: Фейсбук

    Нилуфар Мамасаидова и ее адвокат Бахром Исмаилов 9 января пытаются получить в московском роддоме копию выписки. Без этой справки сотрудники Кунцевского УВД Москвы отказываются выдавать разрешение на возврат ребенка матери. Свидетельство о рождении ребенка Мамасаидова не оформила.

    Нилуфар Мамасаидова и адвокат Бахром Исмаилов в больнице. Маме не разрешили даже увидеть дочь; фото: Фейсбук
    Нилуфар Мамасаидова и адвокат Бахром Исмаилов в больнице. Маме не разрешили даже увидеть дочь; фото: Фейсбук

    Годовалую Манижу разлучили с матерью еще 25 декабря, после того как Нилуфар обратилась в полицию по поводу кражи документов. В итоге у Мамасаидовой отобрали дочь – у матери не было доказательств, что это ее ребенок. Манижу отправили в больницу.

    Получить копию выписки из роддома за минувшие три недели Нилуфар не смогла – праздники, главврач в отпуске.

    Эта история стала широко известной 4 января, после сообщения московского правозащитника и адвоката Бахрома Исмаилова на личной страничке в Фейсбуке.

    Маму – в изолятор, дочь – в больницу

    Исмаилов написал, что сотрудники Кунцевского райотдела МВД оформили ложный акт о беспризорности малышки – якобы ее нашли, а не отобрали у матери.

    Нилуфар Мамасаидова, прийдя написать заявление о краже документов, трое суток провела в изоляторе, девочку отправили в инфекционное отделение первой городской больницы Москвы.

    Манижа Мамасаидова находится в больнице с 26 декабря; фото: Фейсбук
    Манижа Мамасаидова находится в больнице с 26 декабря; фото: Фейсбук

    5 января посольство Узбекистана подтвердило личность Нилуфар Мамасаидовой. Но в больнице ей не позволили забрать дочь – из-за отсутствия документов, подтверждающих родство Манижи с Нилуфар.

    Все это время девочка провела в отдельной палате инфекционного отделения – ее не только разлучили с мамой, но и в одночасье оставили без грудного молока.

    По словам адвоката, только спустя неделю после разлуки, в первых числах января, ребенок перестал плакать целыми днями и начал есть.

    Нилуфар приехала на заработки в Москву из Андижана в 2014-м. Два года она работала уборщицей в «Ашане», после рождения дочери подрабатывала сиделкой в Зеленограде. Мужа Нилуфар депортировали из России.

    Вмешались сенаторы

    Дело Мамасаидовой получило большой резонанс в России. Как сообщает «Парламентская газета»,  сенатор Елена Мизулина направила запрос в МВД с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции в отношении несовершеннолетней Манижи Мамасаидовой и ее матери.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова также заявила о необходимости создать условия для возврата дочери Нифулар.

    «Изъятие – самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме», – прокомментировала громкий случай Кузнецова.

    Правда, заявления детского омбудсмена не ускорили встречу мамы и дочери. По ее словам, Нилуфар сможет навестить дочь только после оформления всех документов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты
    Теги: Бахром Исмаилов Манижа Мамасаидова мигранты Нилуфар Мамасаидова права человека Россия Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa