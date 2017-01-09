Уроженка Андижана пытается вернуть дочь, отобранную московской полицией

Сегодня в Москве решается судьба годовалого ребенка узбекской мигрантки Нилуфар Мамасаидовой, которого разлучили с матерью из-за отсутствия документов.

Нилуфар Мамасаидова и ее адвокат Бахром Исмаилов 9 января пытаются получить в московском роддоме копию выписки. Без этой справки сотрудники Кунцевского УВД Москвы отказываются выдавать разрешение на возврат ребенка матери. Свидетельство о рождении ребенка Мамасаидова не оформила.

Годовалую Манижу разлучили с матерью еще 25 декабря, после того как Нилуфар обратилась в полицию по поводу кражи документов. В итоге у Мамасаидовой отобрали дочь – у матери не было доказательств, что это ее ребенок. Манижу отправили в больницу.

Получить копию выписки из роддома за минувшие три недели Нилуфар не смогла – праздники, главврач в отпуске.

Эта история стала широко известной 4 января, после сообщения московского правозащитника и адвоката Бахрома Исмаилова на личной страничке в Фейсбуке.

Маму – в изолятор, дочь – в больницу

Исмаилов написал, что сотрудники Кунцевского райотдела МВД оформили ложный акт о беспризорности малышки – якобы ее нашли, а не отобрали у матери.

Нилуфар Мамасаидова, прийдя написать заявление о краже документов, трое суток провела в изоляторе, девочку отправили в инфекционное отделение первой городской больницы Москвы.

5 января посольство Узбекистана подтвердило личность Нилуфар Мамасаидовой. Но в больнице ей не позволили забрать дочь – из-за отсутствия документов, подтверждающих родство Манижи с Нилуфар.

Все это время девочка провела в отдельной палате инфекционного отделения – ее не только разлучили с мамой, но и в одночасье оставили без грудного молока.

По словам адвоката, только спустя неделю после разлуки, в первых числах января, ребенок перестал плакать целыми днями и начал есть.

Нилуфар приехала на заработки в Москву из Андижана в 2014-м. Два года она работала уборщицей в «Ашане», после рождения дочери подрабатывала сиделкой в Зеленограде. Мужа Нилуфар депортировали из России.

Вмешались сенаторы

Дело Мамасаидовой получило большой резонанс в России. Как сообщает «Парламентская газета», сенатор Елена Мизулина направила запрос в МВД с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции в отношении несовершеннолетней Манижи Мамасаидовой и ее матери.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова также заявила о необходимости создать условия для возврата дочери Нифулар.

«Изъятие – самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме», – прокомментировала громкий случай Кузнецова.

Правда, заявления детского омбудсмена не ускорили встречу мамы и дочери. По ее словам, Нилуфар сможет навестить дочь только после оформления всех документов.