Утраты 2016 года – о ком скорбел Узбекистан

В уходящем году у узбекистанцев было немало поводов для скорби. Ц-1 вспоминает тех, кто навсегда остался в 2016-м.

Этот год войдет в историю страны как год, в котором не стало Ислама Каримова – бессменного президента страны в течение четверти века. Кроме него, этот мир покинули и другие заметные личности.

Некоторые из них умерли в забытьи и одиночестве, хотя на пике славы были кумирами миллионов.

Президент Ислам Каримов

Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября вследствие перенесенного инсульта. Юртбоши (лидер страны) руководил независимым Узбекистаном со дня основания в 1991 году.

Ислам Каримов окончил Ташкентский институт народного хозяйства и стремительно поднялся по карьерной лестнице в советское время.Развал страны он встретил в должности первого секретаря ЦК КП УзССР.

Годы под руководством Каримова для Узбекистана – это годы жестких ограничений в разных сферах жизни: политике, экономике, религии, крайне сдержанных отношений с соседями, тотальной коррупции и цензуры. Отдельное темное пятно – расстрел протестующих в Андижане в 2005 году.

Ислам Каримов похоронен в Самарканде, где вскоре будет возведен его мавзолей. В ташкентской резиденции «Оксарой» будет открыт музей. Также в Ташкенте именем Каримова названа старинная мечеть – «Ислом Ота».

Экс-президент РУз был женат на Татьяне Каримовой, у него остались две дочери – Гульнара и Лола. Судьба старшей – Гульнары Каримовой неизвестна, она находилась под домашним арестом с февраля 2014 года. Младшая, Лола Каримова-Тилляева, занимается общественной деятельностью.

Автор гимна Абдулла Орипов

5 ноября на 77-м году жизни скончался народный поэт Узбекистана, автор слов к гимну страны Абдулла Орипов.

Литератор умер в госпитале в городе Хьюстон (США), куда поступил 3 ноября в бессознательном состоянии.

Похоронили народного поэта 10 ноября на кладбище «Чигатой» в Ташкенте.

Проститься с Ориповым пришли друзья, родственники, деятели искусства и культуры, представители государственных органов и общественных организаций.

Помимо литературной деятельности Орипов занимался политикой. В разное время он был депутатом и сенатором парламента. В 1998 году ему присвоено звание Героя Узбекистана.

По данным радио «Свобода» в Узбекистане, поэт в последние годы был забыт и покинут своими учениками и протеже.

Автор «Узбегим» Эркин Вахидов

30 мая в Ташкенте скончался народный поэт, герой Узбекистана Эркин Вахидов.

Источники узбекской редакции радио «Свобода» сообщали, что за несколько дней до кончины 79-летний поэт лишился речи.

Автор оды «Узбегим», которая стала неформальным гимном страны, умер в 1-м правительственном стационаре.

В начале 90-х годов Эркин Вахидов являлся одним из вдохновителей оппозиционного движения «Бирлик». Литератор также заседал в качестве депутата в Олий Мажлисе.

В последние годы от поэта отвернулись соратники и почитатели его таланта. Никто из них не навестил Вахидова на смертном одре.

«Голос Ташкента» Абдумумин Утбосаров

Почти год назад — в новогоднюю ночь скончался «Голос Ташкента» Абдумумин Утбосаров.

31 декабря диктор в последний раз выступил на телевидении, зачитав традиционное поздравление президента Ислама Каримова.

Народному артисту Узбекистана шел 56-й год.

Диктор высшей категории много лет проработал в Национальной телерадиокомпании.

По некоторым данным, Утбосаров скончался в результате инфаркта. Сердечному приступу якобы предшествовал конфликт с начальством.

Певица Шахнозабону

14 марта на 43-м году жизни скончалась известная певица Шахнозабону Юлдашева.

Звезда узбекской эстрады умерла вскоре после перенесенной операции по удалению раковой опухоли.

Сначала врачи давали обнадеживающие прогнозы, но состояние артистки резко ухудшилось, и она скоропостижно умерла.

Шахнозабону известна в первую очередь как автор хита 2000-х годов «Кизалогим», принесшего ей народную славу.

В последние годы певица стала реже появляться на публике. Затворнический образ жизни связывали с секс-скандалом, в который она была вовлечена.

Киноактер Бахтиер Касымов

Звезда кинофильмов «Удар», «Летающие кони», «Заблудшие» Бахтиер Касымов скончался 7 апреля от рака.

Заслуженному артисту Узбекистана шел 64-й год.

Бахтиер Касымов снялся в 38 кинофильмах. В 2013 году его отметили премией «Золотой гепард» в номинации «Лучший актер» за работу в картине «Сад».

Артист принадлежит к творческой династии Касымовых. Его отец был известным актером и режиссером Нигматом Касымовым.

Народный хафиз Улмас Саиджонов

13 февраля в возрасте 65 лет скончался народный хафиз Узбекистана Ульмас Саиджонов.

Причиной смерти назван инфаркт. Музыкант внес большой вклад в развитие и популяризацию жанра маком.

Долгое время он руководил Государственной филармонией (ныне Творческое объединение художественных коллективов).

Саиджонов вплоть до своей кончины руководил ансамблем узбекской классической песни «Мумтоз».

Основатель узбекского ТВ Убайдулла Ибрагимов



22 июня 2016 года в возрасте 94 лет ушел из жизни основатель телевещания в Узбекистане Убайдулла Ибрагимов.

Отец узбекского телевидения после Великой Отечественной войны работал в редакции иновещания Главного управления радиоинформации Министерства культуры Узбекской ССР, занимал руководящие посты в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете министров Узбекской ССР.

Последние годы перед уходом на пенсию Ибрагимов отдал Музею д.ружбы народов, в котором проработал до 1993 года.

Именно благодаря ему в республике развивалось черное-белое, а затем и цветное телевидение.

В 1967 году Ибрагимов впервые осуществил прямую трансляцию телесигнала из Москвы, опередив ленинградских и киевских коллег

Режиссер Мелис Абзалов

24 октября в шведском Стокгольме в возрасте 78 лет умер режиссер Мелис Абзалов.

Автор популярных кинокартин «Бунт невесток», «Бабушка-генерал», «Дуэль под чинарой», «Восточная плутовка», «Минувшие дни» был похоронен 26 октября на мусульманском кладбище в Стокгольме.

«Последние годы в Ташкенте мой друг был очень одинок, совершенно без работы в любимом кино. Дети давно в Швеции.

Любимая дочь Назира чуть ли не насильно увезла отца к себе, и он последнее время был безмерно счастлив в окружении внуков и правнуков. Таким счастливым и ушел Мелис Абзалов в другой мир», – писал о режиссере у себя в Фейсбуке его друг Али Хамраев