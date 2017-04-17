Уволенные Исламом Каримовым кадры – возвращаются

Рустам Холматов, с треском уволенный прежним президентом с поста хокима Ташкентской области за рукоприкладство и мат, стал заместителем хокима Джизакской области РУз.

На состоявшейся 12 апреля очередной сессии Джизакского областного кенгаша народных депутатов заместителем хокима области и начальником управления сельского и водного хозяйства был назначен Рустам Холматов.

Последней видной позицией 56-летнего Холматова была должность хокима Ташкентской области, которую он занимал с 2008-го по 2013 годы.

И с которой был уволен 2 апреля 2013 года на внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов ныне покойным президентом страны Исламом Каримовым.

Тогда президент обвинил Холматова в регулярном оскорблении подчиненных, открытии собственной тюрьмы и самоуправном содержании в ней людей, а также в ряде коррупционных преступлений.

«Говоря о Холматове, не стоит, как вам известно, мелочиться, – сказал тогда Каримов. – Народ все знает. Кто-то был опозорен на совещании и в отношении его применена сила, кого-то отвезли в Янгиюль и несколько ночей продержали в заключении. В каких законах это написано? Где можно услышать об этом? О чем думал этот человек?»

Но это еще не все. На прошлой неделе в Узбекистане произошло еще одно заметное возвращение. 13 апреля состоялась внеочередная сессия Бекабадского районного кенгаша народных депутатов Ташкентской области с участием госсоветника президента Турсунхана Худайбергенова, итогом которой стало назначение хокимом этого района Турабжона Джураева.

Будучи хокимом Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, Джураев получил в народе прозвище Жумонг (название корейского фильма о жестоком правителе Древней Кореи – Прим. Ц-1). В сентябре 2013 года после острой критики Ислама Каримова он был освобожден от занимаемой должности.

После отставки оба хокима, и Бекабадского района Ташобласти – Рустам Холматов, и Кашкадарьиской – Турабжан Джураев, были привлечены к ответственности.

Но ныне действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернул их в государственное управление.

Один из бывших сотрудников аппарата президента Узбекистана, комментируя назначения, говорит, что президент Мирзиёев в бытность хокимом Джизакской и Самаркандской областей, тоже демонстрировал крутой нрав, и, возможно, поэтому он возвращает к работе близких по духу людей.