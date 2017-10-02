Узбекистан: 2 октября, а долларов в продаже нет

Обещанный правительством Узбекистана старт с 1 октября продажи наличной иностранной валюты не состоялся.

2 октября, несмотря на недавнее заявление правительства Узбекистана о начале свободной продажи наличной инвалюты с 1 октября, в четырех обменных пунктах Ташкента корреспондент Ц-1 не смог купить ни доллары, ни евро.

Сотрудники «Микрокредитбанка», «Халкбанка» и «Капиталбанка» заявили, что ждут соответствующего постановления от Центрального банка.

«Сегодня валюты в продаже не будет. Завтра тоже точно не будет», – сказали в «Микрокредитбанке».

Купить инвалюту, как и прежде, можно только на международную конверсионную карту. Для этого необходимо заполнить заявление на открытие пластиковой карты, заплатить комиссию и положить на счет-депозит несгораемую сумму. Процедура занимает от одного до трех дней.

26 сентября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил о том, что власти Узбекистана позволят населению покупать наличную иностранную валюту с 1 октября текущего года.

Комментируя вероятность дальнейшей девальвации национальной валюты из-за возможного роста спроса на инвалюту, Арипов сказал, что отныне рынок будет регулировать курсы валют.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, вводящий с 5 сентября порядок свободной покупки и продажи иностранной валюты в коммерческих банках по рыночному курсу.

Запрет на продажу наличной инвалюты населению в стране действовал с 1 января 2013 года. Фактически ограничения наблюдались с 1996 года, когда власть в Узбекистане отменила свободную конвертацию валюты.