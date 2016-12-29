Узбекистан-2016: новый президент и намек на оттепель

За четыре месяца уходящего года в Узбекистане изменилось больше, чем за минувшие 25 лет независимости. Узбекистанцы надеются, что это только начало.

Для одной семьи перемены означают возможность ездить к родственникам в соседние республики, для другой – хотя бы заработать на хлеб, оплатить учебу детям или просто не потерять нажитое, для третьей – дождаться близких из тюрьмы и не бояться говорить, что думаешь.

Ц-1 подытожил главные события 2016-го в Узбекистане.

Нехватка наличности

Начиная с января в стране наблюдалась острая нехватка наличных сумов. По этой причине значительный процент пенсий банки стали в принудительном порядке зачислять на пластиковые карты.

Банковские работники агитировали пенсионеров перечислить процент выплат на «пластик». В частных беседах они признавали, что в стране — дефицит наличности.

Финансовая пирамида Ахмадбоя

Самые знаменательные события в жизни Узбекистана произошли во второй половине года. Открывает парад резонансных историй Ахмадджон Турсунбаев по прозвищу Ахмадбой Чиназский. Предприниматель из Ташкентской области обманным путем завладел десятками миллионов долларов населения.

Турсунбаев вместе с подельниками создал финансовую пирамиду, предлагая вкладчикам прибыль в 100% годовых.

В социальных сетях позже появился список узбекских артистов, ставших жертвами мошенника. Звезды шоу-бизнеса, среди которых значились Озодбек Назарбеков, Шерали Джураев, Рашид Халиков, опровергли эту информацию.

Олимпиада и Паралимпиада

Узбекские спортсмены достойно выступили на Олимпийских и Паралимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро. Национальная сборная страны установила рекорд по количеству золотых олимпийских медалей. Впервые в истории Узбекистан завоевал 13 наград (4 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых).

Наибольшее количество медалей в копилку сборной Узбекистана внесли боксеры.

Впервые в истории отечественного спорта «золото» взял тяжелоатлет Руслан Нурудинов. Он не просто завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг он обновил олимпийский рекорд.

На Паралимпийских играх, которые стартовали вслед за Олимпиадой, сборная Узбекистана в составе 32 спортсменов завоевала 31 медаль.

В общей сложности отечественные спортсмены завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей, установив 6 мировых, 7 паралимпийских и 12 азиатских рекордов.

В Ташкенте участников Игр в Бразилии чествовали как национальных героев. Призерам достались внушительные премии (по 200, 100 и 75 тысяч долларов за «золото», «серебро», «бронзу» соответственно) и ключи от автомобилей «Малибу».

25-летие Независимости

Страна готовилась с размахом отметить юбилей Дня Независимости: строители сдали тоннель через Камчикский перевал, в Ташкенте построили еще один мост, авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» купила первый Dreamliner, артисты отрепетировали праздничный концерт.

Однако слухи о смерти президента Ислама Каримова, подтвердившиеся 2 сентября, внесли коррективы в программу национального праздника. Салюты и торжества отменили, страна затаилась в тревожном ожидании.

Конец династии Каримовых

Именно смерть «Юртбоши» (Лидера нации) можно считать главным событием 2016 года для узбекистанцев. Пока народ оплакивал своего президента, в высших эшелонах власти оперативно распределяли роли. Спустя девять дней после смерти Каримова его преемником стал премьер-министр Шавкат Мирзиёев. Согласно Конституции, обязанности врио президента должен был выполнять Нигматулла Юлдашев, но он взял самоотвод.

Вступив в должность временно исполняющего обязанности президента, Мирзиёев сразу повел себя как новый руководитель страны, принявшись за кадровую чистку.

Еще в сентябре он реанимировал карьеры отставных силовиков и Абдуллы Арипова, ставшего впоследствии премьер-министром Узбекистана.

Один из лидеров ташкентского клана — вице-премьер Рустам Азимов при Шавкате Мирзиёеве значительно утратил влияние. Сначала его лишили права баллотироваться в президенты, затем его не избрали премьер-министром.

Напротив, его «подвинули» с должности первого вице-премьера и отстранили от управления Минфином.

В новой правящей элите Узбекистана не нашлось также места семье первого президента.

Жена Каримова Татьяна Акбаровна утратила влияние в «партийной среде», младшая дочь Лола сфокусировалась на благотворительности. О старшей дочери Гульнаре, почти три года пребывающей под домашним арестом, и вовсе все забыли (были, правда, слухи о ее смерти в конце ноября).

Ее сын и некогда любимчик деда Ислам находится в Лондоне и не собирается приезжать в Ташкент. Дочь Иман содержится в изоляции в узбекской столице.

О семье преемника Ислама Каримова — Шавката Мирзиёева — известно немного. В день выборов его трое детей и жена впервые позировали для фотографов.

Смена правящей элиты

Последние события в Узбекистане фактически привели к разрушению клановой системы. В узбекской номенклатуре усилилось влияние российского бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова, с которым ранее сроднился клан Мирзиёева, уроженца города Заамин Джизакской области.

На поклон к новому президенту явились «ташкентские». Одним из них стал ныне предприниматель, а ранее один из лидеров криминального мира Салим Абдувалиев. Проигравшая сторона приняла условия новой игры и подчинилась новой власти.

Граждане дорвались до жалоб

Виртуальная приемная премьер-министра Шавката Мирзиёева, открывшаяся в сентябре, стала манной небесной для жителей Узбекистана.

Впервые граждане поверили в эффективность обращений в государственные органы – после того, как многим авторам жалоб удавалось добиться решения своих вопросов.

На имя премьера за все время работы портала поступило около 300 тысяч обращений. Большинство жалоб касалось работы жилищно-коммунальных хозяйств, банков, дорожных служб.

После выборов портал преобразован в виртуальную приемную президента Узбекистана и продолжает работу.

Рост доллара и подорожание бензина

Одним из главных социально-экономических событий 2016 года стало укрепление доллара по отношению к суму на теневом рынке. В начале ноября курс доллара взял рубеж в 7 000 сумов. Вскоре «американец» откатился до 6 800 сумов, однако точка невозврата уже была пройдена.



Create line charts Цены на бензин в целях «борьбы со спекуляциями» уравняли по всей республике. В Ташкенте горючее подорожало на 30%. Как следствие, выросли ценники на рынках и у перевозчиков.

Официальный курс доллара перебрался за отметку в 3 200 сумов, причем 50-процентный рост в годовом выражении наблюдался за три последних месяца.

Освобождение Самандара Куканова

Нефтяник, наказанный за финансирование оппозиции 23 года назад, вышел на свободу 24 ноября.

72-летний Самандар Куканов был осужден в 1993 году якобы за хищения в особо крупных размерах. Но реальной причиной лишения его свободы стало то, что он поддержал оппозиционную партию «Эрк» и финансировал выдвижение ее лидера Мухаммада Салиха в президенты Узбекистана на выборах 1991 года.

Срок заключения Куканова несколько раз продлевался под предлогом нарушения им тюремного режима. Он был отпущен на свободу спустя полтора месяца после очередного продления срока на три года.

После освобождения Самандара Куканова узбекские правозащитники надеялись, что на свободу выйдут из тюрем страны и другие политузники, но, увы, этого не случилось.

Выборы президента

4 декабря в Узбекистане прошли внеочередные выборы главы государства. С огромным перевесом победу одержал Шавкат Мирзиёев. Он набрал 88,61% голосов избирателей.

Нынешние выборы стали беспрецедентными для Узбекистана. Впервые кандидаты вышли в социальные сети, учитывались голоса подследственных – все это сопровождала масштабная агитация.

Однако без ложки дегтя не обошлось. По данным Ц-1, ближе к концу закрытия избирательных участков были случаи группового голосования.

Не все международные наблюдатели остались довольны президентскими выборами в Узбекистане.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пожаловались на отсутствие прозрачности в процедуре подведения итогов выборов.

Обещания Мирзиёева-президента

Еще будучи врио, Мирзиёев заявил о новой эпохе в отношениях с соседними странами.

В итоге жителям трансграничных областей Узбекистана и Кыргызстана разрешили ездить к друг другу на свадьбы, а в Душанбе заговорили о скорой отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном.

В День Конституции РУз избранный президент Шавкат Мирзиёев пообещал продолжать следовать пути Ислама Каримова и бороться с экстремизмом.

В первой речи на посту президента, после инаугурации 14 декабря, он анонсировал проведение «Года диалога с народом и интересов населения» и масштабных ревизий регионов.

Ранее президент сообщил о валютной реформе и кардинальном пересмотре деятельности систем здравоохранения, образования, социального обеспечения, туризма и судебно-правовой сферы.

Мирзиёев заявил о необходимости создания народных приемных, строительстве доступного жилья и сокращении госрегулирования в экономике.

Узбекистанцы с интересом и надеждой следят за каждым шагом нового президента.