Узбекистан. Чилля убивает… Как спастись

В Узбекистане, где этим летом температура превышала 60 градусов по Цельсию, не принято сообщать о смертности от жары, а люди умирают…

Лето 2018 года в Узбекистане выдалось снова очень знойным и палящим. Но, в отличие от Европы, где жара становится темой для новостей и периодически идут сообщения о жертвах аномальной погоды, в Узбекистане о ее последствиях говорить не принято.

Тем временем простое наблюдение указывает на повышение смертности в особо знойные дни. Умирают чаще всего мужчины старше 60 лет, страдающие гипертонической болезнью.

В качестве причины смерти при этом указывается гипертония, но никто не говорит о причине, вызвавшей обострение болезни, какой является невыносимая жара.

В Узбекистане самые жаркие дни лета называются чиллей, что в переводе с фарси означает «сорок дней».

По календарю чилля обычно, хотя бывают и исключения, укладывается в период с 25 июня по 3 августа. В отдельных регионах Узбекистана (в Навои, Бухаре и Сурхандарье) температура в это время достигает +55 и даже поднимается до +65 градусов по Цельсию на солнце.

Дождей летом практически не бывает.

Как выживать?

Издавна люди выработали особый режим жизни и правила выживания во время чилли:

1. Все работы под палящим солнцем сведены до минимума. Они проводятся или ранним утром, или поздним вечером.

2. Нельзя находиться под солнцем с непокрытой головой.

3. Одежда должна быть свободной, из натурального хлопка, и светлой, отражающей солнечный свет.

4. Отсюда в Узбекистане обилие белоснежных автомобилей, что любят отмечать приезжие гости и туристы.

5. Для поддержки сердечно-сосудистой системы необходимо употреблять в пищу тутовник, абрикосы и изюм.

7. По утрам и вечерам – охлаждать воздух поливкой своего двора.

8. Ограничить употребление в самую жару алкоголя, пива, кофе и даже газированных напитков – это только усиливает жажду и обезвоживание.

9. Лучше всего пить зеленый чай или прохладную негазированную минеральную воду.

Традиционные глинобитные жилища узбеков в махаллях также более приспособлены для жары, чем панельные квартиры, за исключением тех, в которых имеются кондиционеры.

На верхних этажах солнечной стороны некондиционируемых квартир в многоэтажных панельных домах температура воздуха может подниматься еще на 6–8 градусов выше, чем на улице. Особенно это касается квартир с застекленными лоджиями.

Жители глинобитных домов имеют толстые внешние стены из более прохладных материалов – глины и камыша. Широкие и продуваемые внутренние дворы со старыми раскидистыми фруктовыми деревьями и обязательным прудом-хаузом в центре помогают пережить летний зной.

Что обострило последствия чилли

И тут наступают противоречия между простым населением и властями:

1. Бездумная варварская рубка чинар по всему Узбекистану, которая продолжается до сих пор. Когда интересы так называемых бизнесменов от мебельной промышленности и коррумпированных чиновников побеждают экологию, здравый смысл и интересы всего населения.

2. Отсутствие арычно-хаузной системы (имеющей тысячелетнюю историю, а ныне заброшенной системой уличных каналов и небольших бассейнов во дворах и кварталах), создающей локальный микроклимат.

3. Люди из-за отсутствия арычной поливной воды вынуждены поливать растения и деревья в своих садах и палисадниках водопроводной питьевой водой из шлангов. А совместные бригады из инспекторов, усиленные работниками прокуратуры, устраивают облавы и нещадно облагают попавшихся граждан многомиллионными штрафами.

Выводы:

1. Прекратить браконьерскую рубку деревьев.

2. При застройках учитывать местный климат. Не увлекаться строительством небоскребов, а дать возможность людям строить традиционные узбекские дома с их двориками, поливной водой и садами.

3. Взяться за восстановление арычно-хаузной системы. Обеспечить население поливной водой.

4. Признать влияние жары на здоровье, усилить профилактику для предотвращения смерти от чилли.