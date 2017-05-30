В Узбекистане рядовые бизнесмены получили доступ к конвертации валюты

Свободная конвертация валют с «комиссией» почти в 50% стала доступной для рядовых бизнесменов. Но даже такой «откат» вселяет в бизнес оптимизм.

В ожидании реализации валютной реформы работники финансово-кредитных организаций Узбекистана, имеющих доступ к конвертации, стали охотнее «содействовать» рядовым бизнесменам в приобретении валюты.

Ранее покупка иностранной валюты была доступна узкому кругу юридических лиц. В группе привилегированных не нашлось места даже такому гиганту связи, как Unitel (дочерняя компания «ВымпелКом», оказывающая услуги на территории Узбекистана под торговой маркой «Билайн»).

Стоимость такой услуги варьируется в зависимости от количества посредников в коррупционной схеме и величины конвертируемой суммы. В среднем для рядовых бизнесменов, не имеющих влиятельных родственников, процент достигает 50.

То есть при покупке условно 100 долларов по государственному курсу, что в сумах равно 45 долларам по «черному курсу», 50 долларов наличными придется отдать посредникам. Но даже такой высокий процент за конвертацию валюты устраивает бизнес.

Получив легальный капитал, бизнесменам нет необходимости покупать иностранную валюту на «черном рынке» и незаконно переправлять ее через границу для оплаты товаров и услуг. Или же стоять неопределенное время в очереди на покупку долларов на валютной бирже, где курс превышает рыночный в полтора раза.

Свободная конвертация в 2017 году?

28 ноября 2016 года на портале обсуждения нормативно-правовых актов появился проект постановления «О приоритетных направлениях валютной политики».

Спустя две недели общественное обсуждение завершилось.

Ключевыми пунктами проекта постановления стали переход всех товаров и услуг, реализуемых в Узбекистане, на тарификацию в сумах, запуск национальной валюты в свободное плавание, а также легальная покупка и продажа иностранной валюты для платежей по международным операциям.

На первоначальном этапе правительство поручило ввести особый валютный режим в свободных экономических зонах и начать перевод всех товаров и услуг на внутреннем рынке на тарификацию в сумах.

В первую очередь это коснулось услуг мобильной и интернет-связи, а также продажи новых автомобилей производства GM Uzbekistan. Ожидается, что компании «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон темир йуллари» будут продавать билеты за национальную валюту. За объекты недвижимости тоже предполагаются расчеты в сумах.

Трудовая миграция теперь поощряется

В целях привлечения иностранной валюты власти пересмотрели свое отношение к трудовым мигрантам. Сегодня правительство поощряет желание соотечественников отправиться на заработки за границу.

Борьба с теневым валютным рынком, который неофициально контролируется силовыми службами, и свободная конвертация ожидаются на втором этапе валютной реформы в конце 2017 года.

Уже сейчас высокопоставленные чиновники в правительстве открыто говорят о проблемах, встающих на пути иностранных инвесторов на рынке Узбекистана. Так, Министерство иностранных дел РУз провело опрос среди зарубежных предпринимателей и экспертов о причинах непривлекательности инвестиционного климата страны.

Со слов главы ведомства Абдулазиза Камилова, иностранцы пожаловались на проблемы с конвертацией валюты и выводом за пределы страны чистой прибыли после налогообложения, слабую финансово-кредитную систему, бюрократию и не внушающую доверия судебную систему.

На этом фоне государственные работники, имеющие доступ к конвертации, чувствуя ветер перемен, стараются напоследок нажиться на бизнесменах-импортерах. Собеседник Ц-1 из Ташкента рассказал, как ему помогли приобрести крупную сумму по государственному курсу.

Речь идет о миллионах

Бизнесмен А.А., пожелавший остаться инкогнито, обратился к знакомому из Центрального банка с просьбой посодействовать в покупке крупной суммы иностранной валюты по государственному курсу. Его заверили в скором получении шестизначной суммы, но потребовали 45% от итоговой цифры наличными.

Бизнесмен, раньше не раз обращавшийся с просьбой о конвертации валюты и регулярно получавший вежливый отказ, в этот раз связывает свою удачу с реализацией валютной реформы и скорым крахом теневой конвертации в Узбекистане.

«Избранные, которые распоряжались валютными резервами страны, поняли, что президент твердо намерен побороть теневой рынок и открыть конвертацию. Никто до конца не верил, что курсы валют уравняются, но все идет к тому. Теперь этим избранным ничего не остается, как набить карманы напоследок», – говорит он.

По его словам, знакомые бизнесмены также ищут выходы на «нужных людей» для покупки инвалюты. В кругу предпринимателей, импортирующих иностранные товары и услуги, фигурируют крупные суммы – сотни тысяч долларов, получаемых ежемесячно.

«Недавно были сложности (сообщения о приостановке банками платежей по импортным контрактам после критики президента Шавката Мирзиёева), но сейчас получить валюту можно», – резюмирует он.

Очевидно, что свободная конвертация не будет введена в одночасье. Процесс либерализации валютной политики может затянуться на несколько лет и в первую первую очередь коснется иностранных инвесторов, чей капитал призван начать оздоровление финансовой системы страны. В конечном счете экономика Узбекистана должна избавиться от долларовой зависимости.